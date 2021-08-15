Başakşehir Alanyaspor Maçı Saat Kaçta? Başakşehir Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig heyecanını kaybetmeden devam ediyor. Her gün birbirinden farklı takımların karşılaştığı ligin takipçileri nefesini tuttu. Gözler bugün gerçekleşecek olan Başakşehir Alanyaspor maçına çevrildi. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?