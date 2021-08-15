Süper Lig son hızla devam ederken gözler bugünün karşılaşmasına çevrildi. Birbirinden güçlü takımların karşı karşıya geldiği ligde bugün Başakşehir ve Alanyaspor mücadelesi gerçekleşecek. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir Alanyaspor Maçı Saat Kaçta?
Başakşehir, Süper Lig'de yeni sezonu bugün gerçekleşecek olan Başakşehir Alanyaspor maçı ile gerçekleştirecek. Sezonu galibiyetle açmayı hedefleyen ve maça ev sahipliği yapan Başakşehir maçının duyulması üzerine gözler maça çevrildi. Peki, heyecanla beklenen Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta?
Sorusu gündeme geldi.
Bu akşam gerçekleşecek olan Başakşehir Alanyaspor maçı saat 19.15 te başlayacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği maça Başakşehir ev sahipliği gerçekleştirecek.
Başakşehir Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşmesi planlanan Başakşehir-Alanyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.15'te başlaması planlanan Başakşehir Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Başakşehir Alanyaspor maçı canlı izle
seçeneğini arayan kişiler beIN Sports ekranlarından maçı izleyebilecekler.
Başakşehir - Alanyaspor Muhtemel Kadrolar
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Emre, Mahmut, Youssouf, Zulj, Deniz, Ömer Ali, Aleksic
Alanyaspor: Marafona, Borja, Milunovic, Mevlja, Fatih Aksoy, Umut, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Davidson, Famara