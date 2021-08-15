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Başakşehir Alanyaspor Maçı Saat Kaçta? Başakşehir Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Başakşehir Alanyaspor Maçı Saat Kaçta? Başakşehir Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig heyecanını kaybetmeden devam ediyor. Her gün birbirinden farklı takımların karşılaştığı ligin takipçileri nefesini tuttu. Gözler bugün gerçekleşecek olan Başakşehir Alanyaspor maçına çevrildi. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:39
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:45
Başakşehir Alanyaspor Maçı Saat Kaçta? Başakşehir Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig son hızla devam ederken gözler bugünün karşılaşmasına çevrildi. Birbirinden güçlü takımların karşı karşıya geldiği ligde bugün Başakşehir ve Alanyaspor mücadelesi gerçekleşecek. Peki, Başakşehir Alanyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?


Başakşehir Alanyaspor Maçı Saat Kaçta?



Başakşehir, Süper Lig'de yeni sezonu bugün gerçekleşecek olan Başakşehir Alanyaspor maçı ile gerçekleştirecek. Sezonu galibiyetle açmayı hedefleyen ve maça ev sahipliği yapan Başakşehir maçının duyulması üzerine gözler maça çevrildi. Peki, heyecanla beklenen Başakşehir  Alanyaspor maçı saat kaçta? Sorusu gündeme geldi.

Bu akşam gerçekleşecek olan Başakşehir Alanyaspor maçı saat 19.15 te başlayacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği maça Başakşehir ev sahipliği gerçekleştirecek.



Başakşehir Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşmesi planlanan Başakşehir-Alanyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.15'te başlaması planlanan Başakşehir Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Başakşehir Alanyaspor maçı canlı izle seçeneğini arayan kişiler beIN Sports ekranlarından maçı izleyebilecekler.

Başakşehir - Alanyaspor Muhtemel Kadrolar


Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Emre, Mahmut, Youssouf, Zulj, Deniz, Ömer Ali, Aleksic






Alanyaspor: Marafona, Borja, Milunovic, Mevlja, Fatih Aksoy, Umut, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Davidson, Famara

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