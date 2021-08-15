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Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 19:04
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 19:05
Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli, Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğleden sonra başlayan ANTALYA AKSEKİ VE ÇANAKKALE EZİNE YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor."


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