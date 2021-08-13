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Sinop'ta panik anları! Yardım çalışmasında köprüde çökme tehlikesi

Sinop'ta panik anları! Yardım çalışmasında köprüde çökme tehlikesi

Sel felaketinin ardından Sinop Ayancık'ta insan zinciri oluşturularak yardım çalışmalarına destek verildiği sırada köprüde çökme tehlikesi yaşandı. Uyarılar sonrası insanlar köprünün üzerinden ayrılırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:45
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:54
Sinop'ta panik anları! Yardım çalışmasında köprüde çökme tehlikesi

Sel afetini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşların insan zinciri oluşturduğu sırada köprüde çökme tehlikesi yaşandı. Uyarıların ardından vatandaşlar panikle köprünün üstünden ayrıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde yaşanan panik anları görüntülendi.

Sinop Ayancık'ta ağır hasar almış bir köprüden ağır tonajlı kamyonların geçmesine izin verilmedi. Köprünün üzerinde çok sayıda vatandaş yardım etmek için insan zinciri oluşturdu. 'Köprüde insanlar var, güvenli mi?'' sorusuna mühendisler ''gerekli kontroller yapılıyor, yaya için güvenli' dedi.

KÖPRÜ YIKILACAK, UZAKLAŞIN


Köprüde açılma vardı. Bir anda ''Köprü yıkılacak, uzaklaşın'' diye haber geldi.

PANİK HAVASI OLDU, HERKES UZAKLAŞTI


Polis, askerler hemen köprüyü organize ettiler ve yayaları çıkardılar. Çevik kuvvet, askerler birlikte bir anda köprüden yayalar uzaklaştırıldı. Bölgede bir anda panik havası oluştu ve herkes uzaklaştı. Daha sonra mühendisler olay yerine gelerek duruma baktı.


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