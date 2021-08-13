FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’dan kötü haber geldi. Seyircisinin iki sezondur büyük bir beğeniyle takip ettiği dizide veda partisi düzenlendi. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Sen Çal Kapımı final mi olacak? İşte Sen Çal Kapımı final fragmanı…





Sen Çal Kapımı Final mi Olacak?

Sen Çal Kapımı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sen Çal Kapımı Final Fragmanı Yayınlandı mı?



Ekranların merakla izlenen dizisi Sen Çal Kapımı’da sona gelindiği bildirildi. Dün akşam oyuncuların paylaştığı Sen Çal Kapımı veda partisi ile final bölümünün sinyali verildi. Pek çok kişinin iki sezondur severek izlediği dizinin veda paylaşımları üzerine seyirci sosyal medya hesapları üzerinden ‘’ sorusunu gündeme getirdi. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı’nın gelecek haftaki bölümünde final yapacağı açıklandı. Peki,FOX TV ekranlarının yaz dizisi Sen Çal Kapımı yayın hayatına girdiği ilk günden beri Çarşamba günleri seyircisiyle buluşuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta daÇarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak.Ekranlara veda etmeye hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisinin sevenleri ‘Sen Çal Kapımı final fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu soruyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yaz dizisi Sen Çal Kapımı’nın final fragmanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde iki adet fragmanla final bölümünden kesitlerin verilmesi bekleniyor.Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Sen Çal Kapımı, 18 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara veda edecek.