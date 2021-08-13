Çatlaklara Ne İyi Gelir? Vücut Çatlakları Nasıl Önlenir?

Cilt çatlakları, derinin dermiş tabakasında aşırı gerilmeye bağlı olarak meydana gelen yırtıklardır. Uzun süre kortizon kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilen çatlaklar kötü bir görünüme sebep olabilmektedir. Peki, kişinin özgüvenini kaybetmesine de sebep olabilen vücut çatlaklarına ne iyi gelir? Vücut çatlakları nasıl önlenir?
Vücut Çatlakları Neden Olur?
Vücut çatlakları, derinin dermis tabakasında aşırı gerilmeye bağlı olarak ortaya çıkan yırtıklardır. Genellikle hormonlara bağlı olarak meydana gelen bu çatlaklar özellikle bazı dönemlerde şiddetini arttırabilmektedir. Hamilelik, ergenlik, hızlı kilo alma veya verme gibi değişimlerin çatlakların en önemli sebepleri arasında bulunduğu belirtilmiştir.
Vücutta Oluşan Çatlaklar Nasıl Geçer?
Vücutta meydana gelen çatlakların tedavisi için; krem, dermarol, mezoterapi gibi yöntemler kullanılabilir. Bunun yanı sıra lazer tedavisi de son dönemde vücut çatlaklarında kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Sıklıkla bacak, koltuk altı, kol, göbek, kalça bölgelerinde oluşan çatlaklarda alanında uzman doktorlar lazer tedavisinin kullanılmasını önermektedir. Ağrı ve acıyı en aza indirgeyen bu yöntem uygulandığı doku üzerinde reaksiyona sebep olmaz ve kısa süre içerisinde tedavinin gerçekleşmesini sağlar. Bunun yanı sıra deri çatlaklarının tedaisinde kullanılan lazer taramasının cilde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. ‘Vücutta oluşan çatlaklar nasıl geçer?
’ sorusunu soran kişilerin vücut çatlaklarına iyi gelen kremler kullanması da öneriliyor.
Vücut Çatlaklarına Ne İyi Gelir?
Ciltte bulunan ince çizgiler zamanla derinleşerek farklı bir görünüme kavuşur. Bu durum kalıcı hale geldiğinde ise çatlak olarak adlandırılır. Ancak çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelen vücut çatlaklarını önlemek mümkün. Sizler de alanında uzman dermatologların önerileri doğrultusunda hazırlanan yöntemler ile vücut çatlaklarınızı azaltabilirsiniz. İşte ‘Vücut çatlaklarına ne iyi gelir?
’ sorusunu soranlar için hazırladığımız lise;
Şeker Peelingi
Aloe Vera
Zeytinyağı
Yumurta Akı
Kakao Yağı
Limon Suyu
Patates Suyu
Vazelin
Çay Ağacı Yağı
Su
Sizler de vücut çatlağı belirtileri görmeniz durumunda doktor kontrolüne giderek tedavi sürecini başlatabilirsiniz.