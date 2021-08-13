Çatlaklara Ne İyi Gelir? Vücut Çatlakları Nasıl Önlenir?

Cilt çatlakları, derinin dermiş tabakasında aşırı gerilmeye bağlı olarak meydana gelen yırtıklardır. Uzun süre kortizon kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilen çatlaklar kötü bir görünüme sebep olabilmektedir. Peki, kişinin özgüvenini kaybetmesine de sebep olabilen vücut çatlaklarına ne iyi gelir? Vücut çatlakları nasıl önlenir?





Vücut Çatlakları Neden Olur?



Vücutta Oluşan Çatlaklar Nasıl Geçer?



Vücut Çatlaklarına Ne İyi Gelir?



Vücut çatlakları, derinin dermis tabakasında aşırı gerilmeye bağlı olarak ortaya çıkan yırtıklardır. Genellikle hormonlara bağlı olarak meydana gelen bu çatlaklar özellikle bazı dönemlerde şiddetini arttırabilmektedir. Hamilelik, ergenlik, hızlı kilo alma veya verme gibi değişimlerin çatlakların en önemli sebepleri arasında bulunduğu belirtilmiştir.Vücutta meydana gelen çatlakların tedavisi için; krem, dermarol, mezoterapi gibi yöntemler kullanılabilir. Bunun yanı sıra lazer tedavisi de son dönemde vücut çatlaklarında kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Sıklıkla bacak, koltuk altı, kol, göbek, kalça bölgelerinde oluşan çatlaklarda alanında uzman doktorlar lazer tedavisinin kullanılmasını önermektedir. Ağrı ve acıyı en aza indirgeyen bu yöntem uygulandığı doku üzerinde reaksiyona sebep olmaz ve kısa süre içerisinde tedavinin gerçekleşmesini sağlar. Bunun yanı sıra deri çatlaklarının tedaisinde kullanılan lazer taramasının cilde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. ‘’ sorusunu soran kişilerin vücut çatlaklarına iyi gelen kremler kullanması da öneriliyor.Ciltte bulunan ince çizgiler zamanla derinleşerek farklı bir görünüme kavuşur. Bu durum kalıcı hale geldiğinde ise çatlak olarak adlandırılır. Ancak çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelen vücut çatlaklarını önlemek mümkün. Sizler de alanında uzman dermatologların önerileri doğrultusunda hazırlanan yöntemler ile vücut çatlaklarınızı azaltabilirsiniz. İşte ‘’ sorusunu soranlar için hazırladığımız lise;Şeker PeelingiAloe VeraZeytinyağıYumurta AkıKakao YağıLimon SuyuPatates SuyuVazelinÇay Ağacı YağıSuSizler de vücut çatlağı belirtileri görmeniz durumunda doktor kontrolüne giderek tedavi sürecini başlatabilirsiniz.