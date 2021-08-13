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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler vizyona girecek filmleri merak ediyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? Türkiye’de bu hafta 9 film vizyona girecek. İşte bu hafta vizyona girecek filmler…

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:30
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:34
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinema salonlarının açılmasıyla, film izlemeyi sevenler salonlara akın etti. Özellikle hafta sonları sinema salonları doldu taştı. Vatandaşlar “bu hafta hangi filmler vizyona girecek?” sorusunun yanıtını araştırdı. Bu hafta birbirinden iddialı yapımlar seyirci ile buluşacak. Türkiye'de bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. Vizyona girecek filmler arasında birbirinden iyi yapımlar yer alıyor. Korku filminden komediye kadar birçok film, seyirciyle buluşmak için hazırlanıyor. Peki bu hafta sinemalarda hangi filmler var? İşte vizyondaki filmler

Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Girecek?


GERÇEK KAHRAMAN

Gerçek Kahraman filmi bir tür macera komedisi. Filmin başrollerinde Ryan Reynolds, Joe Keery, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Taika Waititi ve Utkarsh Ambudkar gibi isimler yer alıyor.

Film, Free City adlı oyunda karakterlerden biri olduğunu keşfeden banka memurunun hikayesini konu alıyor.

Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Girecek?

ZAMANDA TUTSAK

Sandcastle adlo çizgi romandan sinemaya uyarlanan Zamanda Tutsak filmi bu hafta izleyiciyle buluşacak. Tropik bir tatil yaparken dinlenmeye karar veren bir ailenin hızla yaşlandığını fark etmesini konu alan film izleyenleri heyecana sürüklüyor. Gerilim türündeki filmin başrollerini Gael Garcia Bernal'in yanı sıra Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant ve Thomasin McKenzie paylaşıyor.

BİLMEMEK

Bilmemek filmi hayatlarından memnun olmayan bir aileyi konu alıyor. Okulda sistematik şekilde zorbalığa maruz kalan Umut'un aniden ortadan kaybolmasından sonra annesi ve babasının oğullarını arayışını anlatıyor. Filmde, Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Ulaşcan Kutlu ve Arda Anarat rol alıyor.

CROOD'LAR 2: YENİ BİR ÇAĞ

Haftanın animasyon türündeki tek filmi Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ, kendilerinden daha üst sınıfta bir aileyle Crood'ların yaşamaya başlamasını anlatıyor. Filmde tarih öncesi çağlarda yaşayan ailenin keyifli maceralarını anlatıyor.

ÖLÜ EKMEĞİ

Ölü Ekmeği, geleneksel müziğin ustası olmayı hayal eden küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde Tarkhan Omarov, Mariam Buturishvili, Dilan Aksüt, Ziyaddin Aliyev ve Şilan Düzdaban gibi isimler yer alıyor.

UZUN AŞKIN KISASI

Evlendiği günün ertesi sabahı şok eden bir durumla karşılaşan genç adamın hikayesini anlatan Uzun Aşkın Kısası filmi, romantik komedi türünde. Filmin başrollerinde Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst, Dena Kaplan oynadı.

Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Girecek?

DERİSİNİ SATAN ADAM

İç savaştan kaçıp kendisine yeni bir yaşam kurmaya çalışan Sam Ali'nin hikayesini anlatan Derisini Satan Adam filmi, Ali'nin maceralarla dolu hayatını anlatıyor. Film dram türünde.

GERÇEK CİNLER

Gerçek Cinler, korkunç olayların yaşandığı bir köye giden Ceyhun'un maceralarını anlatıyor. Korku filmi sevenlerin hoşuna gidecek olan bu filmde Ceyhun Sevilmiş, Rıfat Kanpara, Kuzey Demir ve Okan Aksu gibi isimler başrolü paylaşıyor.

HANZAP

Hanzap haftanın bir diğer korku türündeki filmi. Filmin kadrosunda ise Sena Tuğçe Güner, Emin Gümüşkaya, Naci Taşdöğen, Ömer Duran ve Fatma Nilgün İslamoğlu yer alıyor.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek sorusunun yanıtı bu şekildedir.

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