TÜBİTAK Bursu Ne Kadar? Tübitak Bursu Başvuru Şartları Nelerdir? Tübitak Bursu Başvuru Tarihi

TÜBİTAK, YKS'de belirli bölümlerde derece yapan öğrencilere burs vereceğini duyurdu. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TÜBİTAK bursu hakkında pek çok soru gündeme geldi. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat bölümleri için TYT'de derece yapan öğrencilere burs verilecek. Peki, TÜBİTAK bursu ne kadar? TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?









TÜBİTAK Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?



TÜBİTAK Bursu Başvuru Tarihi Ne Zaman?



TÜBİTAK Bursu Ne Kadar?



1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek.2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı'ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler. Peki,BİDEB 2205- Lisans Burs Programı ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK bursu başvuru tarihi 25 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında alınacak.sorusunu soran öğrencilere yeni dönemde Tübitak bursunun ne kadar olacağı konusunda açıklama yapıldı. Yüksek lisans bursiyeri için ayda 1000 TL, doktora bursiyeri için ayda 1.800 TL ve lisans bursiyeri için ayda 400 TL burs verilecek.TÜBİTAK bursu başvuruları TÜBİTAK'ın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.