USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,06 - 10,08
Ana Sayfa.
Güncel
TÜBİTAK Bursu Ne Kadar? Tübitak Bursu Başvuru Şartları Nelerdir? Tübitak Bursu Başvuru Tarihi

TÜBİTAK Bursu Ne Kadar? Tübitak Bursu Başvuru Şartları Nelerdir? Tübitak Bursu Başvuru Tarihi

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok öğrenci burs araştırmaya başladı. Çeşitli kurum ve kuruluşların sağladığı burslara başvuru yapan öğrenciler TÜBİTAK bursu ne kadar? sorusunu gündeme getirdi. Peki, TÜBİTAK bursu başvuru şartları nelerdir?

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:05
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:08
TÜBİTAK Bursu Ne Kadar? Tübitak Bursu Başvuru Şartları Nelerdir? Tübitak Bursu Başvuru Tarihi

TÜBİTAK, YKS'de belirli bölümlerde derece yapan öğrencilere burs vereceğini duyurdu. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TÜBİTAK bursu hakkında pek çok soru gündeme geldi. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat bölümleri için TYT'de derece yapan öğrencilere burs verilecek. Peki, TÜBİTAK bursu ne kadar? TÜBİTAK burs başvurusu nasıl yapılır?



TÜBİTAK Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?


1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek.

2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS'de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000'e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı'ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler. Peki, TÜBİTAK bursu başvuru tarihi ne zaman?

TÜBİTAK Bursu Başvuru Tarihi Ne Zaman?


BİDEB 2205- Lisans Burs Programı ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK bursu başvuru tarihi 25 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında alınacak.

TÜBİTAK Bursu Ne Kadar?


TÜBİTAK bursu ne kadar? sorusunu soran öğrencilere yeni dönemde Tübitak bursunun ne kadar olacağı konusunda açıklama yapıldı. Yüksek lisans bursiyeri için ayda 1000 TL, doktora bursiyeri için ayda 1.800 TL ve lisans bursiyeri için ayda 400 TL burs verilecek.



TÜBİTAK bursu başvuruları TÜBİTAK'ın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tübİtak Bursu Ne Kadar?Tübİtak Bursu Başvuru Tarihi Ne Zaman?Tübİtak Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?Tübitak Bursuna Kimler Başvurabilir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı