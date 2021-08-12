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Prens Charles ve Diana'nın düğün pastası açık artırmada satıldı

Prens Charles ve Diana'nın düğün pastası açık artırmada satıldı

300 sterlinden başlayan açık artırmaya gösterilen yoğun ilginin ardından pasta, 1850 sterlinden alıcı buldu.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:16
Prens Charles ve Diana'nın düğün pastası açık artırmada satıldı

İngiltere'de Prenses Diana ve Prens Charles'ın düğünü için hazırlanan pasta, açık artırmaya çıkarıldı.

Pastanın dilimi, 23 resmi düğün pastasından sadece biri ve üzerinde altın, kırmızı, mavi ve gümüş renkli Kraliyet armasının şekerli bir kaplaması bulunuyor.

PASTAYA YOĞUN İLGİ

Pasta, Leeds'te çevrim içi teklif veren Gerry Layton tarafından 1850 sterline satın alındı.

Sadece 500 sterline satılması beklenen pastanın yoğun ilgi gördüğü, müzayedecilerin bu duruma şaşırdığı belirtildi.

'ONU YEMEKTEN GERİ DURMALIYIM'



BBC'nin haberine göre, lüks tekne kiralama şirketi sahibi Layton, ölümünden sonra pastanın hayır kurumlarına verilmesi için söz konusu dilimi vasiyetine eklediğini söyledi. 'Yine de onu yemekten geri durmanın bir yolunu düşünmem gerekecek.' diye ekledi.

300 sterlinden başlayan açık artırma; komisyon, internet ve telefon teklifleriyle 1850 sterline kadar yükseldi.

DIANA - CHARLES ÇİFTİNİN GEÇMİŞİ


Galler Prensi Charles, Diana Spencer ile 29 Temmuz 1981'de evlendi. 1992 yılında ayrılan çift, 1996 yılında boşandı. Diana, 1997'de Paris'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.


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