Kan Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetten, Halıdan, Yataktan Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Kan lekesi bulaştığı yerden oldukça zor çıkan lekeler arasında bulunmaktadır. Doğru yöntem ve püf noktalar kullanılmazsa kan lekesi kalıcı bir lekeye dönüşebilir. Bu sebeple kan lekesinin dikkatli bir şekilde temizlenmesi son derece önemlidir. Peki, kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi nasıl çıkarılır? İşte kan lekesini çıkarmanın yolları…









Kan Lekesi Nasıl Çıkar?



Halıdan Kan Lekesi Nasıl Çıkar?



Kıyafetten Kan Lekesi Nasıl Çıkar?



Kan lekesi, doğru yöntemler kullanıldığında bulaştığı yerden çıkarılabilen lekeler arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan pek çok kişiVeSorusunun cevabını araştırmaktadır. İlk olarak kan lekesini çıkarmak için lekeye anında müdahale edilmesi gerekmektedir. Kan lekesine ilk müdahale evde bulunan malzemelerle yapılabilir. Bu gibi durumlarda kan lekesini çıkarmak için;• Diş macunu,• Nişasta,• Oksijenli su,Kullanılabilir. Diş macunu kan bulunan yüzeye sürüldükten sonran bölge 5 dakika boyunca çitilenir ve bekletilir. 5 dakikanın ardından kan bulaşan alan bol su ile yıkanır. Diş macunu kurumuş kan lekelerinin temizlenmesi adına oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kuru kan lekesinde kullanılan bir diğer yöntem ise nişastadır. Nişasta kan lekesinin üzerine sürüldükten sonra lekeli alan çitilenir ve bol su ile durulanır.Halı üzerinne bulaşan kan lekesini çıkarmak için sprey yardımı alınmalıdır. Eczaneden alınan amonyak su ile karıştırıldıktan sonra sprey şişeye koyulur. Ardından kanlı bölgeye sıkılan amonyaklı su halıya sıkılır. 15-20 dakika bekletilmesinin ardından kan lekesi temiz bir bezle silinerek temizlenir.Kanın oldukça sık bir şekilde bulaştığı bir başka alan da kıyafetlerdir. Kıyafete bulaşan kanı temizlemek isteyen kişiler sıklıkta ‘kıyafetten kan lekesi nasıl çıkar?’ sorusunun cevabını aramaktadır. Kıyafetten kan lekesinin çıkarılabilmesi için kıyafet soğuk su ile yıkandıktan sonra 10 dakika boyunca soğuk su içerisinde bekletilmelidir.sorusunun cevabını arayan kişiler bu yöntemlerle kan lekesinden kurtulabilir.