DGS Taban Puanları Açıklandı mı? Dikey Geçiş İle 4 Yıllık DGS Taban Puanları Nelerdir?

2021 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikey geçiş ile 4 yıllık üniversite taban puanları araştırılmaya başladı. 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjan ve sıralamaları sosyal medyanın en çok araştırılan konuları arasına girdi. Peki, 2021 DGS Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık bölümlerin taban puanları, kontenjan ve sıralamaları içeren kılavuz yayımlandı mı? İşte DGS 2021 taban puanları…
Sayısal, sözel ve eşitağırlık 2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamaları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler sınava ilişkin tercihlerini bu veriler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, 2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamalarını bulunduran DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 DGS taban ve tavan puanları…