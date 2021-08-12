DGS Taban Puanları Açıklandı mı? Dikey Geçiş İle 4 Yıllık DGS Taban Puanları Nelerdir?

Sayısal, sözel ve eşitağırlık 2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamaları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler sınava ilişkin tercihlerini bu veriler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, 2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamalarını bulunduran DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 DGS taban ve tavan puanları…









DGS 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları Yayınlandı mı?



DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?



Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine çıkaracak olan öğrenciler için DGS sınavı gerçekleştirildi. 2021 DGS sınavı sonrasında tercihlerin açıklanmasıyla birlikte gözler 2021 DGS taban ve taban puanlarına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu ise öğrencilerin tercih dönemini verimli geçirebilmesi adında 2021 DGS taban ve taban puanları hakkında açıklama yaptı. ‘?' sorusunu soran öğrenciler için DGS taban ve taban puanları ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayımlandı.2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ‘DGS tercihleri ne zaman başlayacak?' sorusu gündeme geldi. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da DGS tercih sürecinin sonuçların açıklanmasından 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının ortasında başlaması beklenen 2021 DGS tercilerinde öğrencilerin 30 adet tercih yapma hakkı bulunacak.veÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.