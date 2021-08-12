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DGS Taban Puanları Açıklandı mı? Dikey Geçiş İle 4 Yıllık DGS Taban Puanları Nelerdir?

DGS Taban Puanları Açıklandı mı? Dikey Geçiş İle 4 Yıllık DGS Taban Puanları Nelerdir?

2021 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikey geçiş ile 4 yıllık üniversite taban puanları araştırılmaya başladı. 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjan ve sıralamaları sosyal medyanın en çok araştırılan konuları arasına girdi. Peki, 2021 DGS Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık bölümlerin taban puanları, kontenjan ve sıralamaları içeren kılavuz yayımlandı mı? İşte DGS 2021 taban puanları…

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:52
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:05
DGS Taban Puanları Açıklandı mı? Dikey Geçiş İle 4 Yıllık DGS Taban Puanları Nelerdir?

Sayısal, sözel ve eşitağırlık 2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamaları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrenciler sınava ilişkin tercihlerini bu veriler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, 2021 DGS taban puanları, kontenjan ve sıralamalarını bulunduran DGS tercih kılavuzu yayınlandı ? İşte 2021 DGS taban ve tavan puanları



DGS 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları Yayınlandı mı?


Dikey Geçiş Sınavı ile ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine çıkaracak olan öğrenciler için DGS sınavı gerçekleştirildi. 2021 DGS sınavı sonrasında tercihlerin açıklanmasıyla birlikte gözler 2021 DGS taban ve taban puanlarına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu ise öğrencilerin tercih dönemini verimli geçirebilmesi adında 2021 DGS taban ve taban puanları hakkında açıklama yaptı. ‘Dikey geçiş ile DGS taban puanları nelerdir?' sorusunu soran öğrenciler için DGS taban ve taban puanları ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayımlandı.

DGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?


2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ‘DGS tercihleri ne zaman başlayacak?' sorusu gündeme geldi. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da DGS tercih sürecinin sonuçların açıklanmasından 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının ortasında başlaması beklenen 2021 DGS tercilerinde öğrencilerin 30 adet tercih yapma hakkı bulunacak.



2021 DGS tercih kılavuzu ve 2021 DGS taban ve tavan puanları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

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