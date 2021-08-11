USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
Güncel
Selden etkilenen Bartın-Sinop-Kastamonu için 10 milyon TL'lik kaynak!

Selden etkilenen Bartın-Sinop-Kastamonu için 10 milyon TL'lik kaynak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta Bartın’a 2 milyon TL, Sinop’a 3 milyon TL ve Kastamonu’ya da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL kaynak aktardık.” dedi.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:06
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:06
Selden etkilenen Bartın-Sinop-Kastamonu için 10 milyon TL'lik kaynak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden atkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu için hükümetin aldığı kararı duyurdu.

DEVLETTEN 10 MİLYON TL'LİK KAYNAK

Bakan Yanık "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL kaynak aktardık." açıklamasını yaptı.

Yanık bir önceki mesajında da , "Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması temennimiz. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız." ifadelerine yer vermişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı