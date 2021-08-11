Selden etkilenen Bartın-Sinop-Kastamonu için 10 milyon TL'lik kaynak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden atkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu için hükümetin aldığı kararı duyurdu.



DEVLETTEN 10 MİLYON TL'LİK KAYNAK



Bakan Yanık "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL kaynak aktardık." açıklamasını yaptı.



Yanık bir önceki mesajında da , "Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması temennimiz. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız." ifadelerine yer vermişti.

