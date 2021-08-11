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Ravioli nasıl yapılır? Evde Ravioli nasıl yapılır? Evde ravioli tarifi

Ravioli nasıl yapılır? Evde Ravioli nasıl yapılır? Evde ravioli tarifi

İtalya mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Ravioli geçtiğimiz günlerde Masterchef yarışmasında yapılmıştı. Türkiye’deki mantı ile benzerliği olan Ravioli tarifi çoğu kişi tarafından merak edildi. Peki evde ravioli nasıl yapılır? Ravioli nasıl yapılır? İşte ravioli tarifi…

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
Ravioli nasıl yapılır? Evde Ravioli nasıl yapılır? Evde ravioli tarifi

Ravioli tarifi, İtalya mutfağının en sevilen ve en ünlü yemeklerinden biridir. Türkiye’deki mantıya benzeyen ravioli, neredeyse herkes tarafından sevilir. Masterchef yarışmasında geçtiğimiz günlerde adaylara ravioli yaptırılmıştı. Görüntüsüyle de oldukça dikkat çeken ravioli tarifi çoğu kişi tarafından merak edildi. İç harcı neredeyse mantı ile aynı olan raviolinin kolay yapımı da izleyenlerde merak uyandırdı. Ekran başındaki çoğu kişi “evde ravioli nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını araştırdı. Peki evde ravioli nasıl yapılır? Ravioli yapmanın püf noktaları nelerdir? Sizler için evde ravioli tarifini yazdık.

Ravioli yapmanın püf noktaları nelerdir

Evde Ravioli Nasıl Yapılır?


Evde ravioli tarifi aslında sanılanın aksine oldukça basittir. Az malzemeyle evde kısa sürede ravioli yapılabilir.

Hamuru için:
-280 gram un (2 su bardağı)
-200 gram semolina (irmik unu)
-6 adet yumurta
-1/2 çay kaşığı tuz

Ravioli nasıl yapılır?

İç harcı için:
-300 gram orta yağlı kıyma
-1 adet orta boy kuru soğan
-1/4 çay kaşığı tuz
-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:
-2 yemek kaşığı tereyağı

Ravioli Nasıl Yapılır?


-Ravioli hamuru için; un ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Tuzu katın. Tek tek eklediğiniz yumurtalarla hamuru kıvam alana kadar yoğurun. Streç filmle sarıp 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

-Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı minik küpler halinde doğrayın. Orta yağlı kıyma, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle yoğurun.

-Toparlanan hamuru minik bezelere ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini oklava yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Yaklaşık 8x8 cm. olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın.

-Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını hafif bir şekilde ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.

Ravioli nasıl yapılır?

-Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı bir kesici yardımıyla geçip yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. Üzerlerini temiz bir mutfak beziyle örtüp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

-Derin bir tencerede bol miktarda su kaynatın. Hamurunu taze taze açtığınız için; ravioli makarnaları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.

-Tereyağını geniş tabanlı bir tavada eritin. Haşlanmış ravioli makarnaları, tereyağında 1-2 dakika soteleyin. Geniş bir servis tabağına alıp arzuya göre incecik kıyılmış maydanoz eşliğinde servis edebilirsiniz.

Evde ravioli nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını sizler için yazdık. Evde ravioli tarifiyle lezzet şöleni yaratabilirsiniz.

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