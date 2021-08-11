USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
Ana Sayfa.
KADIN
Konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen tarifi

Konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen tarifi

Yaz mevsiminde tüketilen domatesleri kış mevsimi için konserve menemen yapabilirsiniz. Ancak konserve menemen yapmanın pek çok püf noktası bulunuyor. Peki konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen tarifi nasıl yapılır? İşte konserve menemen tarifi…

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:20
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:23
Konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen tarifi

Konserve menemen tarifi yaz mevsiminde en çok araştırılan konulardan biridir. Çünkü yaz mevsimindeki domateslerin tadı daha güzel olduğu için konserve menemen yaz aylarında yapılır ve kışın tüketilir. Konserve menemen yapmanın püf noktaları herkes tarafından bilinmez. Bu nedenle bazen konserve menemenin tadı güzel olmayabilir. Konserve menemen yanlış yapıldığında tadı ekşi olabilir. Peki konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen yapmanın püf noktaları nelerdir? Sizler için konserve menemen tarifini yazdık.

Konserve Menemen Nasıl Yapılır?


Malzemeler:
-1 kilo domates
-1 çay bardağı zeytinyağı ya da Ayçiçek yağı
-500 gram biber
-1 çorba kaşığı tuz

Konserve Menemen Kaç Kalori?

Konser Menemen Tarifi


Konserve menemen için domates ve biberleri iyice yıkayın. Daha sonra domates ve biberleri ince ince doğrayın.

Büyük bir tencereye yağı koyun. Doğradığınız domates ve biberleri tuz ekleyerek bir tencereye alarak yaklaşık 45 dakika pişirin.

Daha sonra pişen konserve menemen karışımını cam kavanozların içerisine koyun. Ancak konserve menemeni cam kavanoza koymadan önce ilk sıcağının geçmesini bekleyin.

Kavanozların üzerini bez ile örtün ve soğuyuncaya kadar bekletin.

Soğuduktan sonra serin bir yere alarak muhafaza edin.

Konserve Menemen Kaç Kalori?

Konserve Menemen Yapmanın Püf Noktaları


Konserve menemen yaparken püf noktalarına dikkat edilmesi gerekir. Konserve menemenin ilk püf noktası tepesi aşağı doğru bakarak bekletmektir. Ters konulan menemen kendi kendini vakumladığı için daha uzun süre saklanabilir.

Konserve menemen için kullandığınız kavanozların kapakları mutlaka yeni olmalıdır. Çünkü eski kapaklar hava kaçırdığı için menemen bozulabilir.

Konserve menemenin daha lezzetli olması için domateslerin kabuklarını soymalısınız.

Domateslerin çoğalması için su eklemek, konserve menemenin tadını bozar. Bu nedenle sadece domatesin kendi suyunu kullanmalısınız.

Konserve menemeni kavanoza koyduktan sonra mutlaka üstünü bir bezle kapatın.

Menemenin içerisine 1 çay kaşığı şeker eklemek, konservenin ekşimesini önler.

konserve menemen tarifi

Konserve Menemen Kaç Kalori?


Konserve menemenin 1 porsiyonu 180 kalori civarındadır. Konserve menemen içinde %20 oranında protein, %20 oranında karbonhidrat ve %60 oranında yağ bulunur.

Konserve menemen nasıl yapılır?” sorusunu sizler için yanıtladık. Konserve menemen tarifini deneyerek sofralarınıza lezzet katabilirsiniz.

Konserve Menemen Nasıl YapılırKonser Menemen TarifiKonserve Menemen Yapmanın Püf NoktalarıKonserve Menemen Kaç Kalori


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı