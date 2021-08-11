Konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen tarifi

Konserve menemen tarifi yaz mevsiminde en çok araştırılan konulardan biridir. Çünkü yaz mevsimindeki domateslerin tadı daha güzel olduğu için konserve menemen yaz aylarında yapılır ve kışın tüketilir. Konserve menemen yapmanın püf noktaları herkes tarafından bilinmez. Bu nedenle bazen konserve menemenin tadı güzel olmayabilir. Konserve menemen yanlış yapıldığında tadı ekşi olabilir. Peki konserve menemen nasıl yapılır? Konserve menemen yapmanın püf noktaları nelerdir? Sizler için konserve menemen tarifini yazdık.





Konserve Menemen Nasıl Yapılır?



Konser Menemen Tarifi



Konserve Menemen Yapmanın Püf Noktaları



Konserve Menemen Kaç Kalori?



-1 kilo domates-1 çay bardağı zeytinyağı ya da Ayçiçek yağı-500 gram biber-1 çorba kaşığı tuzKonserve menemen için domates ve biberleri iyice yıkayın. Daha sonra domates ve biberleri ince ince doğrayın.Büyük bir tencereye yağı koyun. Doğradığınız domates ve biberleri tuz ekleyerek bir tencereye alarak yaklaşık 45 dakika pişirin.Daha sonra pişen konserve menemen karışımını cam kavanozların içerisine koyun. Ancak konserve menemeni cam kavanoza koymadan önce ilk sıcağının geçmesini bekleyin.Kavanozların üzerini bez ile örtün ve soğuyuncaya kadar bekletin.Soğuduktan sonra serin bir yere alarak muhafaza edin.Konserve menemen yaparken püf noktalarına dikkat edilmesi gerekir. Konserve menemenin ilk püf noktası tepesi aşağı doğru bakarak bekletmektir. Ters konulan menemen kendi kendini vakumladığı için daha uzun süre saklanabilir.Konserve menemen için kullandığınız kavanozların kapakları mutlaka yeni olmalıdır. Çünkü eski kapaklar hava kaçırdığı için menemen bozulabilir.Konserve menemenin daha lezzetli olması için domateslerin kabuklarını soymalısınız.Domateslerin çoğalması için su eklemek, konserve menemenin tadını bozar. Bu nedenle sadece domatesin kendi suyunu kullanmalısınız.Konserve menemeni kavanoza koyduktan sonra mutlaka üstünü bir bezle kapatın.Menemenin içerisine 1 çay kaşığı şeker eklemek, konservenin ekşimesini önler.Konserve menemenin 1 porsiyonu 180 kalori civarındadır. Konserve menemen içinde %20 oranında protein, %20 oranında karbonhidrat ve %60 oranında yağ bulunur.?” sorusunu sizler için yanıtladık.ni deneyerek sofralarınıza lezzet katabilirsiniz.