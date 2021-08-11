Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'

AK Parti 14 Ağustos'ta 20. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kutlamaların adresi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması, son günlerde özellikle orman yangınlarıyla birlikte zirveye ulaşan algı operasyonlarına karşı birlik ve beraberlik mesajı verilmesi olacak. Aynı gün AK Parti sosyal medya hesaplarında da birlik ve beraberlik çağrısı yapılacak. Etkinliklerde salon Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yapan "Her daim birlik olma vakti", "Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye", "Birliğimiz dirliğimizin teminatı" mesajları ile süslenecek.





"SAHAYI BOŞ BIRAKMAYIN"



BAŞKAN ERDOĞAN 4 LİDERE YANGIN DAYANIŞMASI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ



Başkan Erdoğan'ın, önceki gün parti kurmayları ile gerçekleştirdiği MYK toplantısında, orman yangınları ve yaşanan süreçte başta CHP olmak üzere bazı sanatçıların da katıldığı algı operasyonu ele alındı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rakamlarla bir sunum gerçekleştirdi. Bazı AK Parti kurmaylarının "Yangını söndürmede başarılıydık, ancak yalanlarla mücadelede başarılı olamadık" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.Toplantıda gelecekte orman yangınları ile mücadelede çok daha güçlü olmak için neler yapılması gerektiği de masaya yatırıldı. Türkiye'nin yaşadığı orman yangınlarının bir afet olarak değerlendirildiği toplantıda deprem ülkesi olan Japonya'da binalar depreme göre nasıl tasarlandıysa orman yangınlarının yaşandığı yerlerin de yangına dayanıklı bir şekilde tasarlanması gerektiği görüşüne varıldı.Toplantıda yangınla mücadele kapsamında uçak, helikopter, arazöz gibi araç sayısının artırılması kararlaştırıldı. Bakan Pakdemirli, bir yangın söndürme helikopteri veya uçağının ortalama 400 milyon TL olduğunu, bunların pilot ve bakım dahil kullanılmasa bile yıllık maliyetlerinin ise 70 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle yangınla mücadelede araç sayısı artırılırken satın alınacağı veya kiralanacağına maliyet hesabı yapıldıktan sonra karar verilecek.Öte yandan toplantıda Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına yaz boyunca sahada olmaları talimatını yinelediği, "Sahayı boş bırakmayın" dediği öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile birer telefon telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten liderlere yangınla mücadelede gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.Bu arada Erdoğan, Zurabişvili'ye Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini iletti. Buhari'ye ise Nijerya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi için bütün imkânları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.Erdoğan, Sall ile görüşmesinde de Türkiye'nin Senegal'in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.