Yarışmacının yemeğinden kum çıktı!

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor.



MasterChef Türkiye'nin 9 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yemeği yaparak yarıştı.



YEMEĞİNDEN KUM ÇIKTI

"BU KUM DEĞİL, TAŞ!"

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ÜST TURA GEÇEMEDİ

Ancak ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet talihsiz anlar yaşadı.MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda ana kadronun 7'nci isminin seçileceği gecede, birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı.Şef Mehmet Yalçınkaya, tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesini diğer şeflere gösterdi.Şef Yalçınkaya'nın, "Bu kum değil, taş!" diyerek tepkisini göstermesinin ardından yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı.Samet'i, birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. Ancak MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura geçemedi.