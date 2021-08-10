Yarışmacının yemeğinden kum çıktı!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, Samet'in yaptığı deniz mahsüllü niyokki yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya, tadım sırasında iri kum tanesini fark edince yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.
Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor.
MasterChef Türkiye'nin 9 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yemeği yaparak yarıştı.