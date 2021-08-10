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Yarışmacının yemeğinden kum çıktı!

Yarışmacının yemeğinden kum çıktı!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, Samet'in yaptığı deniz mahsüllü niyokki yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya, tadım sırasında iri kum tanesini fark edince yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:57
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 10:58
Yarışmacının yemeğinden kum çıktı!

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 9 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki (gnocchi) yemeği yaparak yarıştı.

YEMEĞİNDEN KUM ÇIKTI


Ancak ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet talihsiz anlar yaşadı.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda ana kadronun 7'nci isminin seçileceği gecede, birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı.

"BU KUM DEĞİL, TAŞ!"


Şef Mehmet Yalçınkaya, tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesini diğer şeflere gösterdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI


Şef Yalçınkaya'nın, "Bu kum değil, taş!" diyerek tepkisini göstermesinin ardından yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı.

ÜST TURA GEÇEMEDİ


Samet'i, birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. Ancak MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura geçemedi.


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