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Teknoloji
Türkiye'nin Mavi Vatan'ı artık daha güvenli! İHA'lardan sonra İDA'lar da görevde...

Türkiye'nin Mavi Vatan'ı artık daha güvenli! İHA'lardan sonra İDA'lar da görevde...

Türk Savunma Sanayisi her geçen gün yeni teknoloji ve ekipmanlarla gücüne güç katmaya devam ediyor. Mavi Vatan'da güvenliği arttıracak insansız deniz araçları da göreve hazır hale geliyor.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 13:44
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 13:53
Türkiye'nin Mavi Vatan'ı artık daha güvenli! İHA'lardan sonra İDA'lar da görevde...

İHA'ların Türk Savunma Sanyasi'ne katkıları tüm dünyada konuşulurken, Türkiye'nin denizlerini koruyacak insansız deniz araçları da göreve neredeyse hazır. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava araçlarıyla operasyon sahasında elde edilen kazanımlar, kara ve deniz araçları hatta bunların birlikte görev yapabildiği çözümlerle artırılmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız sistemler alanında sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bir kabiliyeti daha yerli ve milli olarak geliştirdiklerini duyurdu.

'PROJENİN İLK AŞAMASI TAMAM'


Demir, 'İnsansız deniz araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılması, otonomi ve çeşitli görevlerin icrasını hedeflediğimiz Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Devamı gelecek.' ifadelerini kullandı.

Demir'in verdiği bilgilere göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle başlanan Sürü İnsansız Deniz Aracı'na (İDA) yönelik proje kapsamında; sürü mimarisinin oluşturulması, farklı formasyonların ve görevlerin denenmesi hedeflendi.

Proje için ASELSAN'ın Albatros insansız deniz aracı ailesine, gelişmiş özellikleriyle Albatros-S katıldı.

Homojen ve heterojen dağıtık mimaride sürü oluşturulmasına imkan veren projede, ASELSAN ve alt yüklenicileri tarafından yeni nesil yüksek manevra, denizcilik ve duruş kabiliyetli Albatros-S İDA geliştirildi.

İKİNCİ AŞAMA DEVAM EDİYOR


Proje kapsamında deniz ortamı için taktik örgüsel haberleşme yeteneği de oluşturuldu. Projede ilk aşama çalışmaları tamamlanırken, farklı görev ve formasyonların deneneceği ikinci aşama faaliyetleri ise tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 7 metre boyundaki İDA, 40 knot üstünde hıza, 200 deniz mili üzerinde seyir menziline ve önemli miktarda faydalı yük kapasitesine sahip.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİYOR


Sürü İDA; yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu haberleşme sistem mimarisi, GNSS ve haberleşme olmayan ortamda göreve devam edebilme gibi kabiliyetlerle çeşitli zorluk ve engellemelere karşı güvenle görevini sürdürebilecek.

İDA'lar, sürü halinde otonom seyir, otonom formasyon değişimi, engelli ortamda otonom seyir ve otonom görev icrası gibi özellikleriyle Mavi Vatan'ın korunması ve kıyı emniyetinde önemli operasyonel kabiliyetler sunacak.

İnsansız Deniz Aracıİha'ların EtkisiAlbatros-s İda


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