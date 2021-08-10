Mansur Yavaş'ın 'Mansur Amca' kurnazlığı ifşa oldu! Parayla satın alıp kendini TT yaptırdı....

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın her geçen gün bir skandalı daha patlak veriyor. Yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen düşmeyen Yavaş bu sefer de satın aldığı BOT hesaplarla kendisini Twitter'da TT yaptırdı.



'Mansur Amca' etiketliyle gündem olan Mansur Yavaş'ın bu hareketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ders verme' şeklinde yorumlandı.











