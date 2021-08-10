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Siyaset
Mansur Yavaş'ın 'Mansur Amca' kurnazlığı ifşa oldu! Parayla satın alıp kendini TT yaptırdı....

Mansur Yavaş'ın 'Mansur Amca' kurnazlığı ifşa oldu! Parayla satın alıp kendini TT yaptırdı....

Bugün Twitter'da "Mansur Amca" etiketi gündem oldu. Etiketi, Mansur Yavaş'ın parayla satın aldığı BOT hesaplar tarafından oluşturulup, yayıldığı iddia edildi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:27
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:38
Mansur Yavaş'ın 'Mansur Amca' kurnazlığı ifşa oldu! Parayla satın alıp kendini TT yaptırdı....

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın her geçen gün bir skandalı daha patlak veriyor. Yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen düşmeyen Yavaş bu sefer de satın aldığı BOT hesaplarla kendisini Twitter'da TT yaptırdı. 

'Mansur Amca' etiketliyle gündem olan Mansur Yavaş'ın bu hareketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ders verme' şeklinde yorumlandı. 





Mansur YavaşMansur Amca EtiketiMansur Yavaş Yolsuzluk


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