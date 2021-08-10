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Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun dizisi sevenlerine güzel haber verilmişti. Leyla ile Mecnun çekimlerine yeniden başlanmıştı. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak? Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler var? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:32
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:41
Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun dizisi, bir dönemin en başarılı yapımlarından biri olmuştu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceğini duyurdu. Bunun üzerine Leyla ile Mecnun hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak çekimlerine başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin setinden yeni fotoğraflar gelmişti. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak? Leyla ile Mecnun yayın tarihi ne zaman? Sizler için Leyla ile Mecnun yayın tarihini yazdık.

Leyla ile Mecnun Ne Zaman Başlıyor?


Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceğini Acun Ilıcalı duyurmuştu. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Yapılan açıklamalarda Leyla ile Mecnun dizisinin yayın tarihine dair bilgi yer almadı.



Leyla ile Mecnun Nerede Yayınlanacak?


Çekimlerine yeniden başlanan Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital medya platformu Exxen'de yayınlanacak. Dizisi sadece Exxen'e üye olanlar izleyebilecek.

Leyla ile Mecnun Oyuncuları


Leyla ile Mecnun yeni sezonda tam kadro devam edecek. Ancak dizide değişen sadece Leyla karakteri olacak. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezondaki Leyla'sı Deniz Işın oldu. Başarılı oyuncu Deniz Işın son olarak Masumiyet dizisinde başrol oynamıştı.



Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı son bilgilere göre bu şekildedir. Bilgiler güncellendikçe haberimiz de güncellenecektir.

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