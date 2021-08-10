Leyla ile Mecnun dizisi sevenlerine güzel haber verilmişti. Leyla ile Mecnun çekimlerine yeniden başlanmıştı. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak? Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler var? İşte yanıtı…
Leyla ile Mecnun dizisi, bir dönemin en başarılı yapımlarından biri olmuştu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceğini duyurdu. Bunun üzerine Leyla ile Mecnun hayranları büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak çekimlerine başlanan Leyla ile Mecnun dizisinin setinden yeni fotoğraflar gelmişti. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak? Leyla ile Mecnun yayın tarihi ne zaman? Sizler için Leyla ile Mecnun yayın tarihini yazdık.