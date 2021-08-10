CHP'li Bornova Belediyesi vatandaşları çileden çıkarttı! Zeytin ağaçlarının yakınına moloz döktüler...

CHP'li İzmir Belediyesi, vatandaşları perişan etti. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde zeytin ağaçlarının yakınına moloz dökülmesi vatandaşların tepkisine sebep oldu.
CHP'li Bornova Belediyesi doğa katlimanlarına devam ediyor. Zeytin ağaçlarının yanına moloz dökülmesine İzmirli vatandaş sert tepki gösterdi.
Kemalpaşa Mahallesi 7101'inci Sokak'ta, uluslararası birçok otomobil ve motosiklet yarışlarının yapıldığı pistin yakınında bulunan zeytin ağaçlarının çevresindeki moloz yığınları, tepki çekti. Bornova Belediyesi tarafından 1 aydır alana dökülen molozların kaldırılması istendi. Molozların altında dere yatağı bulunduğunu belirten bölge halkı, şiddetli yağışın molozları dere yatağına düşürebileceğini ve taşkın riski olabileceğini dile getirdi.