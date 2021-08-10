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CHP'li Bornova Belediyesi vatandaşları çileden çıkarttı! Zeytin ağaçlarının yakınına moloz döktüler...

CHP'li Bornova Belediyesi vatandaşları çileden çıkarttı! Zeytin ağaçlarının yakınına moloz döktüler...

CHP'li İzmir Belediyesi, vatandaşları perişan etti. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde zeytin ağaçlarının yakınına moloz dökülmesi vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:06
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:15
CHP'li Bornova Belediyesi vatandaşları çileden çıkarttı! Zeytin ağaçlarının yakınına moloz döktüler...

CHP'li Bornova Belediyesi doğa katlimanlarına devam ediyor. Zeytin ağaçlarının yanına moloz dökülmesine İzmirli vatandaş sert tepki gösterdi. 

Kemalpaşa Mahallesi 7101'inci Sokak'ta, uluslararası birçok otomobil ve motosiklet yarışlarının yapıldığı pistin yakınında bulunan zeytin ağaçlarının çevresindeki moloz yığınları, tepki çekti. Bornova Belediyesi tarafından 1 aydır alana dökülen molozların kaldırılması istendi. Molozların altında dere yatağı bulunduğunu belirten bölge halkı, şiddetli yağışın molozları dere yatağına düşürebileceğini ve taşkın riski olabileceğini dile getirdi.

VATANDAŞ KIZGIN

Bölgede yaşayanlardan Mustafa Çeliker (40), 1 aydır molozların düzenli getirilip bırakıldığını belirterek, 'İş yerimizin karşısında güzelim zeytin ağaçları varken, geçtiğimiz ay gelip buraya moloz dökmeye başladılar. Alanı önce düzelttiler, biz başka bir şey için zannettik sonrasında moloz dökmeye başladılar. 1 aydır, getirip getirip bırakıyorlar. Çok yakınında alt tarafında dere yatağı var, dere yatağına bu molozlar dökülürse olası bir selde biz mağduriyet yaşayacağız. Molozların bu bölgeden kaldırılmasını talep ediyoruz' dedi.

Bornova Belediyesi yetkilileri ise moloz döktükleri yerin belediyeye ait alan olduğunu belirtip, ayrıştırılması için bekletildiğini söyledi. Yetkililer, alanın geçici moloz depolama alanı haline getirildiğini ve ayrıştırıldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimine gönderileceğini kaydetti

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