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Biden ile Putin son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü!

Biden ile Putin son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki mültecilere insani yardım ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin veri tabanına yönelik Rusya'nın düzenlediği iddia edilen siber saldırıları görüştü.

Dünya / 9 Temmuz 2021 Cuma 22:28
Biden ile Putin son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü!

Biden ile Putin son siber saldırıları ve Suriyeyi görüştü[Fotoğraf: Reuters]ABONE OLABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki mültecilere insani yardım ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin veri tabanına yönelik Rusya'nın düzenlediği iddia edilen siber saldırıları görüştü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan bir yazılı açıklama yapıldı:

"Liderler, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Suriye'ye sınır ötesi insani yardımın oy birliğiyle yenilenmesine yol açan ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından iki ülkenin ilgili ekiplerinin ortak çalışmalarını takdirle karşıladı."

Biden'ın Putin ile Rusya merkezli grupların ABD'ye ve dünyadaki diğer ülkelere yönelik siber saldırıları da konuştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, Rusya'nın faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarını engellemek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi ve korsanların oluşturduğu daha geniş tehdide karşı koymayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Başkan Biden, ABD'nin bu süregelen meydan okuma karşısında halkını ve kritik altyapısını savunmak için gerekli her türlü eylemi yapacağını yineledi."



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