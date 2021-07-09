3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu?

“3. doz aşı zorunlu mu?” sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı açıklamalarının ardından merak edildi. Yaklaşık 1 buçuk senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için 2 doz aşılanma başlamıştı. Sinovac, Biontech ve Sputnik aşılarının ardından vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Bakan Koca 2 doz inaktif aşı olanların 3. Doz aşı olabileceğini dile getirmişti. Ancak 3. Doz açıklamalarının ardından 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu? Soruları gündeme geldi. 3. Doz aşı olmak isteyenler hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini bilemezken çoğu vatandaş “3. Doz aşı zorunlu mu?” sorusunu sordu. Peki 2 doz Sinovac aşısı vurulan biri 3. Dozu Biontech aşısı vurulabilir mi? 3. Doz aşısında hangi aşı tercih edilmeli? Sizler için 3. Doz aşıya dair tüm merak edilen soruları yanıtladık.









3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?



3. DOZ AŞI SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ OLMALI?



SİNOVAC AŞISINDAN SONRA BİONTECH AŞISI OLUNUR MU? 2 DOZ SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZU BİONTECH OLABİLİR Mİ?



2 DOZ SİNOVAC AŞISI VE 1 DOZ BİONTECH AŞISI OLMANIN YAN ETKİLERİ VAR MI?



3. doz aşı haberlerinin ardından vatandaşlar “?” sorusunun yanıtını aradı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan resmi verilere göre Türkiye'de çocukluk aşıları dahil olmak üzere hiçbir aşı şuan için zorunlu değildir. Ancak koronavirüs gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir sağlık sorununda bu karar değiştirilebilir. Önümüzdeki günlerde 3ç doz aşısının zorunlu olup olmadığına dair resmi bir açıklama gelecektir.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “?” sorusunu cevapladı. İnaktif aşı olan sağlık çalışanları ve 50 yaşından büyük vatandaşlar 3. Doz aşı olabilecekti. Ancak vatandaşlar 3. Dozda hangi aşıyı tercih edeceğine karar verememişti. Bakan Koca 3. Doz aşı olmak isteyen vatandaşların istedikleri aşı türünü tercih edebileceğini belirtti. Yani 2 doz inaktif aşı olan kişiler 3. Dozda Sinovac ya da Biontech'i tercih edebilir.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından? Sorusuna yanıt vermişti. Açıklamada 2 doz aşı olan kişilerin üçüncü dozlarını ister Biontech isterlerse de Sinovac olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından 2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra 3. Dozda Biontech aşısı vurdurursa nasıl etki görüleceği merak konusu oldu.2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra 3. Dozda Biontech aşısı olanlarda belli oranda yan etki görülebilir. Kol ağrısı, baş ağrısı, hafif halsizlik ve soğuk algınlığı belirtileri görülebilir. Ancak bu her aşı sonrası olabilecek yan etkilerdir.