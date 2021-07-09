USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
 
Ana Sayfa
Sağlık
3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu?

3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca 3. Doz aşının da uygulanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu? Soruları araştırılmaya başladı. İşte yanıtı…

Sağlık / 9 Temmuz 2021 Cuma 15:19
3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu?

3. doz aşı zorunlu mu?” sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı açıklamalarının ardından merak edildi. Yaklaşık 1 buçuk senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için 2 doz aşılanma başlamıştı. Sinovac, Biontech ve Sputnik aşılarının ardından vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Bakan Koca 2 doz inaktif aşı olanların 3. Doz aşı olabileceğini dile getirmişti. Ancak 3. Doz açıklamalarının ardından 3. doz aşı Sinovac mı, BioNTech mi olmalı? Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu? Soruları gündeme geldi. 3. Doz aşı olmak isteyenler hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini bilemezken çoğu vatandaş “3. Doz aşı zorunlu mu?” sorusunu sordu. Peki 2 doz Sinovac aşısı vurulan biri 3. Dozu Biontech aşısı vurulabilir mi? 3. Doz aşısında hangi aşı tercih edilmeli? Sizler için 3. Doz aşıya dair tüm merak edilen soruları yanıtladık.

3. doz aşı zorunlu mu

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?


3. doz aşı haberlerinin ardından vatandaşlar “3. Doz aşı zorunlu mu?” sorusunun yanıtını aradı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan resmi verilere göre Türkiye'de çocukluk aşıları dahil olmak üzere hiçbir aşı şuan için zorunlu değildir. Ancak koronavirüs gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir sağlık sorununda bu karar değiştirilebilir. Önümüzdeki günlerde 3ç doz aşısının zorunlu olup olmadığına dair resmi bir açıklama gelecektir.

3. DOZ AŞI SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ OLMALI?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “3. Dozda hangi aşı tercih edilmeli?” sorusunu cevapladı. İnaktif aşı olan sağlık çalışanları ve 50 yaşından büyük vatandaşlar 3. Doz aşı olabilecekti. Ancak vatandaşlar 3. Dozda hangi aşıyı tercih edeceğine karar verememişti. Bakan Koca 3. Doz aşı olmak isteyen vatandaşların istedikleri aşı türünü tercih edebileceğini belirtti. Yani 2 doz inaktif aşı olan kişiler 3. Dozda Sinovac ya da Biontech'i tercih edebilir.

3. doz aşı zorunlu mu

SİNOVAC AŞISINDAN SONRA BİONTECH AŞISI OLUNUR MU? 2 DOZ SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZU BİONTECH OLABİLİR Mİ?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Sinovac aşısından sonra Biontech aşısı olunur mu? Sorusuna yanıt vermişti. Açıklamada 2 doz aşı olan kişilerin üçüncü dozlarını ister Biontech isterlerse de Sinovac olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından 2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra 3. Dozda Biontech aşısı vurdurursa nasıl etki görüleceği merak konusu oldu.

3. doz aşı zorunlu mu

2 DOZ SİNOVAC AŞISI VE 1 DOZ BİONTECH AŞISI OLMANIN YAN ETKİLERİ VAR MI?


2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra 3. Dozda Biontech aşısı olanlarda belli oranda yan etki görülebilir. Kol ağrısı, baş ağrısı, hafif halsizlik ve soğuk algınlığı belirtileri görülebilir. Ancak bu her aşı sonrası olabilecek yan etkilerdir.

3. Doz Aşi Sİnovac MiBİontech Mİ Olmali3. Doz Aşısında Hangi Aşı Tercih Edilmeli3. Doz Aşı Zorunlu Mu2 Doz Sİnovac Aşisi ve 1 Doz Bİontech Aşisi Olmanin Yan Etkİlerİ Var Mi

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a