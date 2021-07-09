10 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 10 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 10 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 10 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin sevilen kanallarında yeni bir gün daha başladı. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 10 Temmuz Cumartesi hangi diziler var? İşte 10 Temmuz Cumartesi günü yayın akışı…





10 Temmuz 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı



10 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı



10 Temmuz Cumartesi Star TV Yayın Akışı



10 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı



10 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı



10 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı



10 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı



10 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı



•08.00 Dumbo Yabancı Sinema•10.10 Şans Kapıyı Çalınca•12.45 Baş Belası•15.40 Kalp Yarası•18.40 ATV Ana Haber•20.00 Kim Milyoner Olmak İster?•00.20 Güvenlik- Yabancı Sinema•05.30 Baht Oyunu•08.30 Konuştukça•09.45 Magazin D Cumartesi•13.00 Aşkın Tarifi•16.15 Recep İvedik 3•18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu•20.00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı•22.45 Baht Oyunu•07.00 Medcezi•09.00 Çizgi Film Kuşağı•09.30 Yüksek Sosyete•13.00 Yerli Dizi•16.00 Yerli dizi•18.45 Star Haber•20.00 Ada Masalı Tekrar•00.30 Yerli Dizi Tekrar•06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda•07.45 Jack ve Fasulye Sırığı•10.00 Cumartesi Sürprizi•13.00 Bir Şansım Olsa•14.30 Cam Tavanlar•18.45 Hafta Sonu Ana Haber•20.00 Güldür Güldür Show•00.30 Acı Tatlı Ekşi•08.30 Çalar Saat Hafta Sonu•11.15 Aşk Mantık İntikam•13.45 Olurversin Gari•17.00 Son Yaz•19.0 Fox Ana Haber Hafta Sonu•20.30 Şef Akademi•22.00 Sosyetik Gelin•00.30 Bay Yanlış•06.15 İmparatoriçe Ki•19.00 Yeşil Deniz•11.45 Yedi Numara•12.50 Ev Sineması Kuşağı Batlır•14.55 Seksenler•17.45 Yıldızların Yolu•19.00 Ana Haber•20.00 Yeşil Yol•06.30 Kanal 7'de Sabah•08.00 Ankara'da Yedim Taze Meyvayı•10.00 Annenin Vasiyeti•12.00 Gündüz Gece•13.30 Baş Tacım•15.15 Dünyanın Tadı•16.00 Masum•18.00 Hafta Sonu Haberleri•19.00 Baş Tacım•21.30 Elimi Bırakma•07.00 Oynat Bakalım•09.45 Mutfakta Türev Var•10.30 Süper 1 Takım•10.45 Masterchef Türkiye•14.30 Yerli Sinema•20.00 Masterchef Türkiye•00.15 Diziİşte Türkiye'nin en sevilen kanallarında 10 Temmuz Cumartesi 2021 yayın akışı!