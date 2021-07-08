Yerli Koronavirüs Aşısı Hakkında Şok Açıklama! Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak mı?

Alanında uzman bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Virüs benzeri parçacık temelli (VLP) olan yerli Covid-19 aşısında faz-2 çalışmalarına geçildi. Bu sırada aşıyı geliştiren bilim insanlarına sorulan sorulara cevap gecikmedi! Yerli koronavirüs aşısı varyantlarda etkili olacak mı? Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak?





Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak mı?



Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Virüs benzeri parçacık temelli (VPL) aşısının oluşturulması yerli aşı hakkında sorulan soruların artmasına sebep oldu. Türk bilim insanları tarafından oluşturulanYerli koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanlarından açıklama geldi! Türkiye'de 3 merkezde faz-2 çalışması devam eden yerli koronavirüs aşısının İngiliz mutantına karşı etkili olduğu açıklandı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda faz çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının İngiltere mutantına karşı etkili olduğu belirtilirken aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğü de resmi açıklamalarda yer aldı.Virüsün hızla değiştiğini ve yeni mutantlarını çıktığını söyleyen Türk bilim insanları; virüsün çabuk yayıldığını ve her geçen gün farklı varyantlarının ortaya çıktığını belirtti. Bu değişken durumda faz-2 çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının çalışmalarında delta ve delta plus varyantlarının spike ve tac proteinin yer aldığı açıklandı. Bu durumda yerli koronavirüs aşısının diğer varyantlara karşı da etkili olması için çalışmalar devam edecek. Peki,Faz çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının kısa süre içerisinde faz çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. VLP aşısının faz-3 çalışmalarının da başarıyla sonlanması sonrasında VLP aşısının uygulanmaya başlayacağı iddialar dahilinde bulunuyor. Alanında uzman bilim insanları çalışmalarına devam ederken yerli koronavirüs aşısı VLP'nin ne zaman çıkacağı hakkında henüz resmi bir yanıt verilmedi.ve daha fazlası üçüncü faz aşı çalışmalarının ardından cevaplandırılacak.