USD (Alış - Satış) : 8,69 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
 
Ana Sayfa
Güncel
Yerli Koronavirüs Aşısı Hakkında Şok Açıklama! Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak mı?

Yerli Koronavirüs Aşısı Hakkında Şok Açıklama! Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılamalar hız kesmeden devam ediyor! Aşı çalışmaları hızlandırılırken koronavirüs salgınına karşı halka uygulanan aşı sayısı 55 milyon 700 bin dozu aştı! Koronavirüsü yenmek ve halk sağlığını güvence altına almak için çıkarılan yerli aşının çalışmaları devam ediyor. Peki, yerli koronavirüs aşısı varyantlarda etkili olacak mı?

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:17
Yerli Koronavirüs Aşısı Hakkında Şok Açıklama! Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak mı?

Alanında uzman bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Virüs benzeri parçacık temelli (VLP) olan yerli Covid-19 aşısında faz-2 çalışmalarına geçildi. Bu sırada aşıyı geliştiren bilim insanlarına sorulan sorulara cevap gecikmedi! Yerli koronavirüs aşısı varyantlarda etkili olacak mı? Yerli korona aşısı ne zaman çıkacak?

Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak mı?


Virüs benzeri parçacık temelli (VPL) aşısının oluşturulması yerli aşı hakkında sorulan soruların artmasına sebep oldu. Türk bilim insanları tarafından oluşturulan VLP yerli koronavirüs aşısı varyantlarda etkili olacak mı?

Yerli koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanlarından açıklama geldi! Türkiye'de 3 merkezde faz-2 çalışması devam eden yerli koronavirüs aşısının İngiliz mutantına karşı etkili olduğu açıklandı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda faz çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının İngiltere mutantına karşı etkili olduğu belirtilirken aşının faz çalışmalarının sürdürüldüğü de resmi açıklamalarda yer aldı.

Virüsün hızla değiştiğini ve yeni mutantlarını çıktığını söyleyen Türk bilim insanları; virüsün çabuk yayıldığını ve her geçen gün farklı varyantlarının ortaya çıktığını belirtti. Bu değişken durumda faz-2 çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının çalışmalarında delta ve delta plus varyantlarının spike ve tac proteinin yer aldığı açıklandı. Bu durumda yerli koronavirüs aşısının diğer varyantlara karşı da etkili olması için çalışmalar devam edecek. Peki, yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?



Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?


Faz çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının kısa süre içerisinde faz çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. VLP aşısının faz-3 çalışmalarının da başarıyla sonlanması sonrasında VLP aşısının uygulanmaya başlayacağı iddialar dahilinde bulunuyor. Alanında uzman bilim insanları çalışmalarına devam ederken yerli koronavirüs aşısı VLP'nin ne zaman çıkacağı hakkında henüz resmi bir yanıt verilmedi.

Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak ve daha fazlası üçüncü faz aşı çalışmalarının ardından cevaplandırılacak.

Yerli Koronavirüs AşısıYerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?Yerli Koronavirüs Aşısı Varyantlarda Etkili Olacak Mı?

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a