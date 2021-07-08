Korku filmi sahnesi gibi! Bir anda böyle patladı...

Dün gece saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir patlama meydana geldi. Bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine giren 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu feci halde yandı.
Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından küçük 3 genç, fabrika bahçesinde bulunan konteynerin içine girdi. 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.
Can havliyle alevler içindeki konteynerden dışarı çıkan 3 genç, panik içinde fabrika bahçesinden dışarı kaçmaya çalıştılar.