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Korku filmi sahnesi gibi! Bir anda böyle patladı...

Korku filmi sahnesi gibi! Bir anda böyle patladı...

Dün gece saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir patlama meydana geldi. Bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine giren 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu feci halde yandı.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:18
Korku filmi sahnesi gibi! Bir anda böyle patladı...

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda,  E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından küçük 3 genç, fabrika bahçesinde bulunan konteynerin içine girdi. 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.

Can havliyle alevler içindeki konteynerden dışarı çıkan 3 genç, panik içinde fabrika bahçesinden dışarı kaçmaya çalıştılar.


PEŞLERİNDEN KOŞAN KÖPEKLERİ BAHÇEYE ATTILAR


Kaçarken peşlerinden koşan köpekleri ise atölyenin bahçesine fırlatan 3 gencin o anki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konteynerin içinde meydana gelen patlamayla birlikte vücutlarında ciddi yanıklar oluşan gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Vücutlarında ciddi yanıklar meydana gelen 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy'de PatlamaKonteyner PatlamaÇakmak Gazı Tüp Patlama

 
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