Korku filmi sahnesi gibi! Bir anda böyle patladı...

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından küçük 3 genç, fabrika bahçesinde bulunan konteynerin içine girdi. 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.



Can havliyle alevler içindeki konteynerden dışarı çıkan 3 genç, panik içinde fabrika bahçesinden dışarı kaçmaya çalıştılar.







PEŞLERİNDEN KOŞAN KÖPEKLERİ BAHÇEYE ATTILAR

Kaçarken peşlerinden koşan köpekleri ise atölyenin bahçesine fırlatan 3 gencin o anki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Konteynerin içinde meydana gelen patlamayla birlikte vücutlarında ciddi yanıklar oluşan gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.Vücutlarında ciddi yanıklar meydana gelen 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.