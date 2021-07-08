Emre Belözoğlu A Milli Takım Teknik Direktörü mü Olacak? A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Emre Belözoğlu ile Neden Görüştü? Şenol Güneş İtiraf Etti!

Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun konuşmasının ortaya çıkması üzerine A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şok açıklama yaptı! Peki, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu ne konuştu?





A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Emre Belözoğlu ile Neden Görüştü?



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Emre Belözoğlu ile Ne Konuştu?



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile gizli görüşmelerinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı! Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur açıklamasını gerçekleştiren Şenol Güneş, Milli Takım'da değişiklikler olacağını söylemiştim cümlesini kurdu. Henüz bir kesinlik olmadığını belirten Güneş, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe başladığını söyledi. Peki,? VeA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı! Emre Belözoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile görüştüğümüz doğrudur ancak sportif direktörlüğe başladı cümlelerini kullandı. Sportif direktörlüğe başlamasaydı bizimle başlamasını isterdim diyen Güneş, durumun henüz kesinleşmediğini ve görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!