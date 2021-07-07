Son Dakika Akbank! Akbank Hesabı Nasıl Kapatılır? Akbank Hesap Silme Akbank Hesabı ATM’den Nasıl Silinir?

Akbank kullanıcıları 26 saattir hesaplarına ulaşamıyor! Dün sabah saatleri itibariyle gerçekleşen Akbank erişim sıkıntısı hâlâ devam ediyor. Hesabına ulaşım sağlayamayan milyonlarca kullanıcı çeşitli yollar alıyor. Peki, Akbank hesabı nasıl kapatılır? Akbank hesabı ATM'den nasıl sinilir? İşte Akbank hesabımı silmek istiyorum diyen kişilerin yapması gerekenler…





Akbank Hesabı Nasıl Kapatılır?



Akbank Hesap Silme İşlemi



Akbank Hesabı ATM'den Nasıl Silinir?



Milyonlarca Akbank kullanıcısının Akbank mobil ve web sitelerine ulaşamaması sonucunda Akbank gündem oldu! Akbank'ın herhangi bir açıklama gerçekleştirmemesi kullanıcıların hesaplarını başka bankalara taşıma isteğini gündeme getirdi. Akbank hesabı nasıl kapatılır araştırması yapan kişiler ise sorusunun cevabını aramaya devam ediyor. 26 saattir faaliyet göstermeyen Akbank ‘ın kullanıcıları mobil uygulamaya girişlerde de çeşitli problemler yaşıyor. Bu sebeple Akbank hesabını kapatmak isteyen kişilerin Akbank erişim probleminin çözülene kadar beklemesi gerekiyor. Peki,yapmak isteyen kişiler dün sabah saatlerinden itibaren bir cevap arıyor. Akbank'ın siber saldırı iddialarına yanıt vermemesi ve erişim problemini çözmemesi sebebiyle oluşan endişe devam ediyor. Milyonlarca Akbank kullanıcısı Akbank hesap silme işlemi gerçekleştirmek için Akbank'ın erişim problemini çözmesini bekliyor. Bu durumda Akbank hesabı? Ve? tartışması gündeme geliyor. Sosyal medyada gündem olan konuya yönelik çalışmalar devam ediyor.Akbank hesapları, Akbank erişim problemi ortadan kalkmadığı sürece ATM, mobil bankacılık ve diğer yöntemler ile silinememektedir. Bu sebeplediyen kişilerin erişim probleminin çözülmesini beklemesi gerekmektedir.sorusu ve daha fazlası için Akbank'ın erişim probleminin ortadan kaldırılması bekleniyor.