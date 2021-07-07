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Otoyolda akıl almaz kaza! Otomobilin motoru böyle koptu...

Otoyolda akıl almaz kaza! Otomobilin motoru böyle koptu...

Mehmet Dilek'in kontrolündeki araç, Aksaray otoyolunda kontrolden çıkarak yön tabelasının direğine çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü Mehmet Dilek ve yanındaki Umut Acar hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin motoru yerinden fırladı.

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:51
Otoyolda akıl almaz kaza! Otomobilin motoru böyle koptu...

Geçtiğimiz akşam, Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray yakınlarda korkunç bir kaza meydana geldi. Mehmet Dilek'in kontrolündeki 34 NK 9012 plakalı araç, Dilek'in direksiyon hakimini kaybetmesiyle yön tabelasına çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken,  otomobilin motoru ile ön lastiği ise yerinden koptu.


Kazada sürücü Mehmet Dilek ile otomobildeki Umut Acar araçta sıkışarak yaşamını yitirdi,


Mehmet Şirin Acar ise yaralandı. Yaralı Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İki kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.Motoru kopan otomobil ise ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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