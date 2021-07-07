Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Halk Tv eski genel müdür Şaban Sevinç'in açıkladığı 'Muharrem İnce'ye sansür olayının' etkileri devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski yol arkadaşı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepkilerde bulundu. İnce Kılıçdaroğlu'na 'Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış' dedi.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldi. Parti binası önünde konuşan İnce, sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İnce yaptığı açıklamada, 'Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar.



Kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Televizyona çıkartma diyor. Ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence oy vermedi bunlar. Vermedi bunlar oy. Bana diyor ki CHP'den neden ayrıldın. Ya hanginizin benim kadar emeği var. 42 senedir mücadele ettim. Pes ettim artık.



Sizin entrikalarınızla uğraşamam dedim. Hem muhalefeti hem de iktidarı sandığa gömmek için yola çıktım. Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı' diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir' dedi.



'KAZANACAĞIM DİYE KORKTULAR'



'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE SANSÜR

Kılıçdaroğlu'ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce, 'Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım.Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce'yi mağdur etmiş. Kim Muharrem İnce'ye haksızlık yapmış. Kazanacağım diye partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya' dedi.Muharrem İnce, bugün gerçekleştirdiği Çanakkale ise CHP'ye zehir zemberek sözlerine devam etti. İnce, 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak da kimi çıkaracak? Aday o zaten. Peki, bu CHP'nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için 'Onu televizyona fazla çıkarma' diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Bu nasıl bir; ahlak, siyaset anlayışı, terbiye ve particiliktir. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar. Hazineden aldıkları parayı harcamadılar. Sandıkta oy vermediler. Seçim gecesi neredeydim? Çünkü, bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü, bana bilgi veremediler. Sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum' diye konuştu.Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, katıldığı bir canlı yayın programında 2018 seçimlerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.