Rusya'dan acı haber geldi! Uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetti...

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği açıklandı. Yapılan ilk açıklamalara göre Petropavlovsk-Kamçatski kentinden Palana'ya doğru hareket eden uçağın radardan kaybolduğu belirtilirken uçakta 22 yolcu ve 6 görevlinin olduğu detayı yer aldı.



Rusya'da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.



Yerel yetkililer, incelemelerde bulunmak üzere uçağın son görüldüğü bölgeye iki helikopter ve bir araştırma uçağı gönderildiğini belirtti.







Rusya Kamçatka'da içinde 28 kişinin olduğu Antonov AN-26 tipi uçak kayboldu



RUS BASININDAN AÇIKLAMA



Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

