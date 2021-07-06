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Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tuzak! O yalanı da devam ettirdi...

Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tuzak! O yalanı da devam ettirdi...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalanlarına devam ediyor. Muhalif medyanın ortaya attığı "BBP'li Fatma Yümlü AKP'yi eleştirdiği için ters kelepçe ile gözaltına alındı" haberi yalan çıkmıştı. Haberin yalan olduğu anlaşıldığı halde bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu bu yalanı da devam ettirdi.

Siyaset / 6 Temmuz 2021 Salı 14:05
Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tuzak! O yalanı da devam ettirdi...

Daha önce ODA TV'nin 'Katarlılara Ücretiz Tıp' haberine inanıp uzun süre bu yalanı devam ettiren Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha geldi. Sözde muhalif medyanın 'BBP'li Fatma Yümlü AKP'yi eleştirdiği için ters kelepçe ile gözaltına alındı' şeklinde verdiği haber yalan çıkmıştı. Katar haberinde olduğu gibi bu haberde de Kılıçdaroğlu yalanı devam ettirdi.

Kılıçdaroğlu, bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda 'İktidarı eleştirdi ters kelepçe ile gözaltına alındı' diyerak yalana devam etti. 

Oysaki Ordu Valiliği yaptığı açıklamayla o haberi böyle yalanlamıştı. Ordu Valiliği açıklamada Kovid-19 temaslısı olduğuna dair ihbar geldikten sonra istenmeyen bir gerilim yaşandığını belirterek valilikçe soruşturma başlatıldığını belirterek, 'Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır' demişti. 

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