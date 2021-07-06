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İngiltere'den Müslüman milletvekilinden CHP'ye ders niteliğinde sözler!

İngiltere'den Müslüman milletvekilinden CHP'ye ders niteliğinde sözler!

İngiltere'de İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili Naz Shah, politikacıların heykellere zarar verenlerin 10 yıl hapis cezası ile yargılanmasını istediklerini ancak durum Müslümanların en büyük değeri Hz. Muhammed'e geldiğinde aynı değerin gösterilmediğini söyledi. Milletvekilinin bu sözleri toplumun değerlerinden uzak yaşayan CHP'yi hatırlattı.

Dünya / 6 Temmuz 2021 Salı 15:09
İngiltere'den Müslüman milletvekilinden CHP'ye ders niteliğinde sözler!

İngiltere'de İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili Naz Shah, yaptığı eleştiriyle Türkiye'deki CHP zihniyetini hatırlattı.

Naz Shah, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada polise gösterilerde daha fazla yetki veren yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



'NEDEN HEYKELE SALDIRANA DAHA FAZLA CEZA VERİLECEK'


Pakistan asıllı siyasetçi Shah, tasarının yasalaşması durumunda heykellere zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlatarak, 'Neden taş veya demirden bir heykele saldırana bir taş duvara ya da kapıya saldırandan daha fazla ceza verilecek.' diye seslendi.

HEYKEL HASSASİYETİ HZ. MUHAMMED'E GÖSTERİLMİYOR


Heykellerin milletin tarihi, sosyal ve kültürel hislerini temsil ettiğini, bu hassasiyetlere bağlı duyguların korunmasının sivil düzenin sağlanmasının esası olarak görüldüğünü kaydeden Shah, bu hassasiyetin dini şahsiyetlere karşı gösterilmediğine dikkati çekti.

Shah, 'Bir Müslüman olarak benim, bu ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanın ve dünyanın dörtte birini oluşturan Müslümanların bu dünyada her nefeste ve her gün sevgilimiz Hz. Muhammed kadar onurlandığı ve andığı başka bir şey yok. Ancak bağnazlar ve ırkçılar peygamberimiz Hz. Muhammed'e iftirada bulunduğunda kalplerimizde dayanılmaz manevi zarar oluşmaktadır. O, 2 milyar Müslümanın kalbinde andığı, hayatında onur duyduğu ve kimliğinin ve varlığının temelini oluşturduğu liderdir.' diye konuştu.




HZ. MUHAMMED BU DÜNYAYA ADIM ATAN AÇIK ARA EN DİKKAT ÇEKİCİ ŞAHSİYET'


Ünlü İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw'ın Hz. Muhammed hakkında kullandığı 'O bu dünyaya adım atan açık ara en dikkat çekici şahsiyetti' ifadelerini kullanan Shah, Hz. Muhammed hakkında yapılan karikatürleri de eleştirdi.

Shah, 'Bu sadece karikatürdü diyenlere bunlar da sadece heykel demeyeceğim. Bu sadece çizgi film ya da heykel değil. Bizim için çok daha fazlasını temsil ve ifade ederler.' dedi.

Yasayla Oliver Cromwell ve Churchill gibi laik ve politik şahsiyetler söz konusu olduğunda kamu düzeninin ve duygusal zararın muhafaza edileceğini kaydeden Shah, ancak bu hassasiyetin modern İngiltere'deki birçok insanın kalbinde olan Hz. Muhammed, Musa, İsa, Raam, Buda, Guru Nanak gibi dini şahsiyetler için geçerli olmayacağını belirtti.

TASARI


Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için 'ciddi aksaklık' oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, 'ciddi aksaklık' oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TASARIYA KARŞI GÖSTERİLERDE POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLMİŞTİ


Londra'da nisanda düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında çatışma yaşanmış, 26 gösterici gözaltına alınmıştı.

Martta tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.

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