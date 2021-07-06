İngiltere'den Müslüman milletvekilinden CHP'ye ders niteliğinde sözler!

İngiltere'de İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili Naz Shah, politikacıların heykellere zarar verenlerin 10 yıl hapis cezası ile yargılanmasını istediklerini ancak durum Müslümanların en büyük değeri Hz. Muhammed'e geldiğinde aynı değerin gösterilmediğini söyledi. Milletvekilinin bu sözleri toplumun değerlerinden uzak yaşayan CHP'yi hatırlattı.