AUZEF Yaz Okulu Kayıtları Başladı mı? AUZEF Yaz Okulu Açılacak mı? AUZEF Yaz Okulu Ders Alma Şartları Nelerdir?

2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelindi! Derslerinin tamamını veren öğrenciler tatile çıkarken alttan kalan derslerini vermek isteyenler AUZEF yaz okulu talebinde bulundu. AUZEF ise gelen talepler doğrultusunda bu yıl ilk kez yaz okulu açılıp açılmayacağını değerlendireceğini açıkladı. Peki, AUZEF Yaz okulu kayıtları başladı mı? AUZEF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?





AUZEF Yaz Okulu Kayıtları Başladı mı?



AUZEF Yaz Okuluna Nasıl Kayıt Yaptırılır?



AUZEF Yaz Okulu Ücreti Ne Kadar?



AUZEF’e gönderilen talep mesajları bu yıl AUZEF’in yaz okulu açıp açmayacağı konusunda çeşitli karışıklıkların ortaya çıkmasını sağladı. AUZEF’e gönderilen talepler doğrultusunda AUZEF’ten açıklama gecikmedi. AUZEF yaz okulu açılacak mı sorularına cevap olumsuz olarak bildirildi. Bu yıl açılması planlanan AUZEF yaz okulunun açılmayacağını belirten AUZEF, yaz okulu talebinde bulunan öğrencilerin yaz okulu açan diğer açıköğretim üniversitelerinin yaz okullarına kayıt yaptırabileceğini belirtti. Peki,Farklı üniversitelerin açıköğretim programlarının yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler;•İlk olarak AKSİS sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalıdır.•İkinci adımda OSB sekmesi açılmalıdır.•Öğrenim bilgileri kısmına geldikten sonra aşağıda yer alan AUZEF yaz okulu talep kısmına tıklanmalıdır.•Açılan sekmede yaz okulu ders alma koşulları okunduktan sonra okudum, onayladım butonuna tıklanmalıdır.•Açılan sayfada yaz okulunda alınmak istenilen dersler seçildikten sonra ders bilgileri girilmeli ve dosya seç kısmına tıklayarak evrak yüklemesi gerçekleştirilmelidir.•Başvurunun tamamlanmasının ardından ders onay bekliyor olarak güncellenecektir. Onay ve red işlemlerinin ardından yaz okulu kaydı gerçekleştirilebilmektedir.AUZEF’in bu yıl ilk kez açılacak olan yaz okulu hakkında sorulantartışmasına henüz resmi bir yanıt gerçekleştirilmemiştir.ve daha fazlası AUZEF tarafından gerçekleştirilen resmi açıklama sonrasında olumsuz olarak değerlendirilmiştir.