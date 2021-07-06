15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. 2016 yılında yaşanan acı olayın ardından 15 Temmuz en anlamlı günler arasında yer alıyor. 15 Temmuz günü yaklaşırken akıllara birçok soru geliyor. 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Soruları özellikle çalışanlar tarafından merak ediliyor. Peki bu sene 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ile ilgili soruların cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.





15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?



15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?





15 TEMMUZ 2021 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



15 TEMMUZ 2016 YILINDA NELER OLDU?



2016 yılında yaşanan olayın ardınsa 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak adlandırılıyor. Türkiye'de her yıl resmi olarak kutlanan 15 Temmuz bu yılda tatil olacak. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü olarak ilan edildi.15 Temmuz 2021 günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu da herkes tarafından araştırılıyor. Ancak 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken detayların tarih yakınlaştığı zaman belli olacağı düşünülüyor.15 Temmuz tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar ve Türk halkının direnişi sayesinde darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı gelen 180 sivil, 62 polis, 6 asker hayatını kaybetti.Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 kez ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı da birçok kez bombalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbe girişiminde bulunanlar tarafından rehin alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.