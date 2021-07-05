Ziraat Bankası, Vakıfbank konut satışı fırsatı! Bankalardan 120 Ay taksitle hacizli konut satışı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut satışı fırsatı sayesinde vatandaşları sevindiriyor. Son zamanlarda konut fiyatlarının yükselmesiyle ev hayallerinden vazgeçen vatandaşlar bankaların hacizli konut satışlarıyla rahat bir nefes alıyor. Özellikle büyük şehirlerde konut fiyatlarının tavan yapmasıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Türkiye Finans, hacizli konutları 120 ay taksitle ve yarı fiyatına vatandaşa satıyor. Bankalardan gayrimenkul satışı vatandaşların kolay bir şekilde ev alabilmesine yardımcı oluyor. Vakıfbank satılık gayrimenkulleri hem krediyle hem de büyük bir kolaylıkla satışa çıkarıyor. Özellikle devlet bankalarının sunduğu 120 ay taksitle hacizli konut satışına vatandaşlar da büyük rağbet gösteriyor. Aklınıza “Bankaların satışa çıkardığı hacizli gayrimenkulleri nasıl satın alabilirim?” sorusunun geldiğini biliyoruz. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Türkiye Finans'tan nasıl hem düşük fiyatlı gayrimenkul hem de faiz avantajlarıyla kredi alabilirsiniz? Sizler için bankaların satışa çıkardığı hacizli ve ucuz gayrimenkulleri nasıl alabileceğinizi yazdık.





BANKALARIN SATIŞA ÇIKARDIĞI HACİZLİ GAYRİMENKULLER NASIL SATIN ALINIR?



BANKALARDAN GAYRİMENKUL ALMANIN AVANTAJLARI NELER?



VAKIFBANK GAYRİMENKUL SATIŞI



ZİRAAT BANKASI GAYRİMENKUL SATIŞI



TÜRKİYE FİNANS GAYRİMENKUL SATIŞI



BANKALARDAN NASIL GAYRİMENKUL ALABİLİRİM?



Bankalardan gayrimenkul satın almak nedir? Bu sorunun yanıtını oldukça merak ettiğinizi biliyoruz. Bankaların satışa çıkarttığı gayrimenkuller, genellikle bankalara borcunu ödeyemeyenlerin haczedilen taşınmazlarıdır. Banka Kanunları nedeniyle bankalar kendilerine borcunu ödeyemeyen kişilerin mallarına el koyabilir. Bu nedenle bankalar el koydukları taşınmazları, yine vatandaşa yarı fiyatına ve 120 ay taksitle geri satabilir. Bu durum bankalardan gayrimenkul alabilmenizi sağlar.Bankalardan gayrimenkul almanın pek çok avantajı bulunuyor. Bu avantajların en başında alacağınız taşınmazın piyasaya göre çok uygun fiyata gelmesi olacaktır. Bunun nedeni ise bankaların KDV mükellefi olmamalarıdır. Teklif usulüyle çalışan bankalar, söz konusu taşınmaza kim daha yüksek fiyat verirse ona satarlar. Konut, işyeri, arsa ve tarla gibi pek çok taşınmaz bankaların satılacaklar listesinde bulunur. Bankalardan gayrimenkul alarak hem kira öder gibi ev sahibi olabilir hem de bütçenize uygun ev bulabilirsiniz.Vakıfbank gayrimenkul satışı yapan bankalardan biri. Vakıfbank üzerinden kira öder gibi düşük taksitlerle ev satın alabilirsiniz. Vakıfbank müşterilerine %1,37'lik düşük faiz ve 120 aya varan vade seçenekleri ile istediğiniz konutu, arsayı, işyerini ya da tarlayı satın alma olanağı sağlıyor.Ziraat Bankası da arsa, apartman, daire ve iş yeri gibi pek çok taşınmanızı almanıza olanak sağlıyor. Ayrıca Ziraat Bankası KDV mükellefi değildir, bu yüzden de gayrimenkul satışlarında KDV ücreti de yoktur. Bu sayede aldığınız gayrimenkuller piyasanın çok altında olur.Türkiye Finans Bankası da %0,69'dan başlayan oranlarla gayrimenkul satışı yapıyor. %50'ye varan indirimlerle satış yapan Türkiye Finans hem de %0,69 faiz oranı ve 120 aya varan vade fırsatıyla tüm müşterilerinin yüzünü güldürüyor.Bankalar hacizli gayrimenkul satışını açık arttırma üzerinden yapar. Bankaların internet sitelerine yapacağınız başvuru ve fiyat teklifleriyle kolay bir şekilde gayrimenkul satın alabilirsiniz.