“Müge Anlı Exxen'e mi transfer oluyor?” iddiaları birkaç gündür sosyal medyada çok konuşuluyor. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e geçeceği ileri sürülüyor. Müge Anlı'nın Exxen'e transfer olacağı iddiaları sosyal medyada düştüğünden beri en çok konuşulan konulardan biri oldu. Müge Anlı'nın medya devi Acun Ilıcalı'nın radarına girdiği belirtiliyor. Peki Müge Anlı Exxen'e mi transfer oluyor? Müge Anlı artık Exxen'de mi olacak? Müge Anlı Exxen'de mi devam edecek? Sizler için yazdık.









MÜGE ANLI EXXEN'E Mİ TRANSFER OLUYOR?



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