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Müge Anlı Exxen’e mi transfer oluyor? Müge Anlı artık Exxen’de mi olacak?

Müge Anlı Exxen’e mi transfer oluyor? Müge Anlı artık Exxen’de mi olacak?

“Müge Anlı Exxen’e mi transfer oluyor?” iddiaları sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Peki Müge Anlı Exxen’e mi transfer oluyor iddiaları doğru mu? Acun Ilıcalı Müge Anlı’ya teklif mi götürdü? İşte Müge Anlı Exxen’e mi transfer oluyor sorusunun yanıtı…

Televizyon / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:49
Müge Anlı Exxen’e mi transfer oluyor? Müge Anlı artık Exxen’de mi olacak?

Müge Anlı Exxen'e mi transfer oluyor?” iddiaları birkaç gündür sosyal medyada çok konuşuluyor. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e geçeceği ileri sürülüyor. Müge Anlı'nın Exxen'e transfer olacağı iddiaları sosyal medyada düştüğünden beri en çok konuşulan konulardan biri oldu. Müge Anlı'nın medya devi Acun Ilıcalı'nın radarına girdiği belirtiliyor. Peki Müge Anlı Exxen'e mi transfer oluyor? Müge Anlı artık Exxen'de mi olacak? Müge Anlı Exxen'de mi devam edecek? Sizler için yazdık.



MÜGE ANLI EXXEN'E Mİ TRANSFER OLUYOR?


Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'ya Acun Ilıcalı'dan teklif gittiği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı programını Exxen'de yayınlamak istediği söylendi. Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın platformu için çalışacağı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları “Müge Anlı Exxen'e mi transfer oluyor?” sorusunu çok fazla araştırdı.

Acun Ilıcalı'nın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanan olayların belgesel değeri taşıyabileceği fikrini savunduğu iddia edildi. Bu nedenle Müge Anlı'nın kapısını çaldığı söyleniyor. Acun Ilıcalı'nun Müge Anlı'ya teklif götürdüğü söylenirken bu iddiaya henüz bir yanıt gelmedi. İzleyiciler Müge Anlı'nın alacağı kararı merak ediyor. Kimileri yeniliğin iyi olacağını düşünse de çoğu kişi Müge Anlı'nın ATV ile devam etmesi gerektiğini savunuyor.



HER İMKANI SAĞLAMIŞ!


İddiaların ne kadar doğru olduğu bilinmese de Acun Ilıcalı'nın, Müge Anlı'ya Exxen'e transfer olması için her türlü şartı sunduğu söyleniyor. Müge Anlı, iddialara yanıt vermezken izleyiciler konuya ilişkin bir açıklama bekliyor.

DAHA ÖNCE EXXEN'E TRANSFER OLAN PROGRAMLAR


Başarılı televizyoncu, daha önce 'Konuşanlar' programıyla tanınan Hasan Can Kaya ile anlaşmış ve program Exxen'de yayınlanmaya başlamıştı. Ünlü yapımcı, Ali Atay'ın 'Ölümlü Dünya ve 'Cinayet Süsü' filmleriyle adından söz ettiren oyuncu, senarist ve şarkıcı Feyyaz Yiğit ve Gökhan Çınar'ın ‘Katarsis' programı da Exxen'e transfer olmuştu.

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