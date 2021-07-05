Mansur Yavaş'ın buhar olan vaatlerine bir yenisi daha eklendi!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın boş vaatlerine bir yeni daha eklendi. Mansur Yavaş'ın sulu tarım vaadi de havada kaldı. Vatandaşlar Mansur Yavaş'ın sulu tarım vaadini artık gerçekleştirmesini beklerken, AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaaslan da Mansur Yavaş'a “Seçimden önce, Gölbaşı-Bala arasında kalan 150-250 bin dönüm araziyi sulu tarıma geçirme sözü verdin. Hani sulu tarıma geçecektik” sorusunu yöneltti.



Seçimden önce onlarca vaat veren ve bunların çoğunu tutmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makyaj projeler yapıp vatandaşın gözünü boyamayı sürdürüyor. 'Su Allah'ın nimeti, zam mı yapılırmış' diyen ancak geldiği ilk günden itibaren suya zamda ısrar eden

Yavaş'ın en büyük icraatı, suya yüzde 80 zam yapmak oldu. Başkan Mansur Yavaş'a seçim kazandıran en iddialı projelerin başında, Gölbaşı ve Bala arasındaki 200 bin dönüm kuru arazide sulu tarım yapma sözü geliyordu.



Köylülere bedava su verme sözünü de tutmayan Mansur Yavaş, seçimi kazandıktan sonra bir daha sulu tarımın adını bile anmadı. AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Meclis üyesi Osman Karaaslan, Mansur Yavaş'a, şu ana kadar başlamadığı sulu tarım projesini sordu ve cevap istedi.



FAHİŞ ZAM TARIMA HARCANSIN

SULU TARIMDAN 5 MİLYAR GELİR VAADİ