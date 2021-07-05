Mansur Yavaş'ın buhar olan vaatlerine bir yenisi daha eklendi!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın boş vaatlerine bir yeni daha eklendi. Mansur Yavaş'ın sulu tarım vaadi de havada kaldı. Vatandaşlar Mansur Yavaş'ın sulu tarım vaadini artık gerçekleştirmesini beklerken, AK Parti Meclis Üyesi Osman Karaaslan da Mansur Yavaş'a “Seçimden önce, Gölbaşı-Bala arasında kalan 150-250 bin dönüm araziyi sulu tarıma geçirme sözü verdin. Hani sulu tarıma geçecektik” sorusunu yöneltti.
Seçimden önce onlarca vaat veren ve bunların çoğunu tutmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makyaj projeler yapıp vatandaşın gözünü boyamayı sürdürüyor. 'Su Allah'ın nimeti, zam mı yapılırmış' diyen ancak geldiği ilk günden itibaren suya zamda ısrar eden
Yavaş'ın en büyük icraatı, suya yüzde 80 zam yapmak oldu. Başkan Mansur Yavaş'a seçim kazandıran en iddialı projelerin başında, Gölbaşı ve Bala arasındaki 200 bin dönüm kuru arazide sulu tarım yapma sözü geliyordu.
Köylülere bedava su verme sözünü de tutmayan Mansur Yavaş, seçimi kazandıktan sonra bir daha sulu tarımın adını bile anmadı. AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Meclis üyesi Osman Karaaslan, Mansur Yavaş'a, şu ana kadar başlamadığı sulu tarım projesini sordu ve cevap istedi.
FAHİŞ ZAM TARIMA HARCANSIN
Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Komisyonu Başkanı olan Osman Karaaslan, seçimlerden önce Ankara'ya içme suyu sağlamak amacıyla Kızılırmak'tan sağlanan hattaki suyun boşa çıkarılarak sulu tarım için kullanılacağı vaadinde bulunan Mansur Yavaş
'ın 27 aydır bu projesini neden uygulamaya sokmadığını sordu. Yavaş'ın 27 ayda 27 dönüm araziye bile su vermediğini anlatan Osman Karaaslan şunları söyledi:
Telefonlarımız susmuyor. Vatandaşımız haklı olarak, 'Suya zam yapılmasına neden engel olmadınız' diye soruyor.
Hizmet etmeme veya edememe bahanesi biz olmayalım diye çekimser kaldığımızı anlatıp halkımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Halkımızı aydınlatmanın yanında, unutulmuş veya unutturulmak istenen vaatlerin yapılmasını dillendirmek de bizim görevimiz. Bu vesileyle suya yapılan fahiş zamdan kazanılacak paranın Bala Gölbaşı arasındaki 200 bin dönüm kuru arazinin sulu tarıma kazandırılması için harcanmasını halkımız adına talep ediyor ve Mansur Yavaş
'a bu çok önemli vaadini hatırlatıyoruz. Bu vaat çok gecikmiştir. Kaynak yok diyemez, çünkü istediği her türlü kaynağı sağladık, sağlıyoruz. Bu vaadin yakın takipçisi olacağız. Balalı ve Gölbaşılı hemşerilerimiz sulu tarımı bekliyor.
SULU TARIMDAN 5 MİLYAR GELİR VAADİMansur Yavaş
, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile birlikte Ankara Kulübü Derneği'nin toplantısına katıldı ve '1 milyar dolara mal olan ve yakında boşa çıkacak Kızılırmak suyunu, Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrekarelik bir alanda sulu tarım yapılması için hizmete vereceğiz. Bin kilometre karelik alanda üretilecek sebze neredeyse Türkiye'nin tümüne yetecek, hem oradaki köylüler para kazanacak hem Ankaralı ucuz sebze yiyecek' dedi. Yavaş, çıktığı bir televizyon programında, Kızılırmak'tan Kesikköprü Barajı üzerinden Ankara'ya su sağlanan hattın kullanılması gerektiğini kaydetti ve bu kapsamda Gölbaşı ve Bala'da 'sulu tarım' projesi vadederek şunları söyledi: Kesikköprü Barajı'ndan gelen suyu mutlaka akıtmamız gerekiyor, yoksa borular kullanılmaz hale geliyor, 1 milyarlık yatırım atıl hale geliyor. Biz bunu Gölbaşı ve Bala arasında 1000 km karelik bir alanda 150-250 bin dönüm arasında sulu tarım yapılması için proje yapıp suyu oraya vereceğiz. Verdiğiniz zaman arpa-buğday olursa çiftçi iki mislini kazanıyor. Mısır türü endüstriyel bitkiler ekerse 4 mislini kazanıyor. Ama domates, salatalık, marul gibi diğer sebzeleri ektiği zaman orada elde edilecek gelir en az 5 katrilyon, yani şimdiki parayla 5 milyar, bu 5 milyar lira Ankara'nın çeşitli sektörlerine dağılacak.