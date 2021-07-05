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Kılıçdaroğlu'nun HDP korkusu PKK'ya terörist dedirtmedi!

Kılıçdaroğlu'nun HDP korkusu PKK'ya terörist dedirtmedi!

HDP ile ittifak yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine teröristler için PKK diyemedi. Daha önce GARA şehitleri için de yazdığı taziye mesajında PKK'nın adını anmayan .Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamı için attığı mesajda PKK'dan bahsetmedi.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:55
Kılıçdaroğlu'nun HDP korkusu PKK'ya terörist dedirtmedi!

8 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar köyündeki Başbağlar Katliamı'nın acısı, aradan geçen yıllara rağmen dinmiyor.

CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu da bugün, PKK'lı teröristler tarafından yapılan bu katliamı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı.


HDP'DEN KORKTU PKK'NIN ADINI YİNE ANMADI


CHP lideri, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için terör örgütü PKK'nın adını bu mesajında da anmadı.



Mesajında '33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum' ifadelerini kullanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

'28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!'


PKK'NIN REKLAMI OLMASIN


Daha önce Gara şehitleri için de bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, PKK demekten sakınmış ve kendisinin bunu neden yapmadığına ilişkin soruya da 'PKK'nın reklamı olmasın' diye cevap vermişti.


BAŞBAĞLAR KATLİAMI NEDİR, NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı.

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

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