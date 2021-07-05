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İktidar olunca 'Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız' diyen Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu!

İktidar olunca 'Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız' diyen Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu!

Temaslarda bulunmak için Malatya'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Hawker 800XP Performance' tipi özel bir jet kullandı. Daha önce yaptığı açıklamada Akşener, iktidara geldikleri takdirde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki uçakları satacağını belirtmişti.

Siyaset / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:30
İktidar olunca 'Cumhurbaşkanlığı'nın uçak filosunu satacağız' diyen Akşener Malatya'ya özel jetle uçtu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti. İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

Ünlü isimlerin ve işadamlarının tercih ettiği 'Hawker 800XP Performance' tipi uçak, partililer tarafından apronda karşılandı.



Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.



Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti. Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.

Akşener Özel JetMeral Akşener

 
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