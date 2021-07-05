USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Damada bin tane 5 TL taktılar! Sebebiyse şok ettirdi...

Damada bin tane 5 TL taktılar! Sebebiyse şok ettirdi...

'Beşlikçi' lakaplı damat Halil İbrahim Tanrıkulu, arkadaş ortamlarında cebinden en fazla 5 TL çıkmasıyla bilinirdi. Arkadaşları ise Beşlikçi Tanrıkulu'nun düğününde küçük bir sürpriz yaptılar. Arkadaşları, Tanrıkulu'na düğünde bin tane 5 TL taktı.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:00
Damada bin tane 5 TL taktılar! Sebebiyse şok ettirdi...

Antalya'nın Serik ilçesinde dünya evine giren Tanrıkulu çiftine, arkadaşları tarafından ilginç bir sürpriz yapıldı. Takı merasiminde, yaklaşık bin adet 5 liralık kağıt banknotu birbirine yapıştıran damadın arkadaşları, yaklaşık 50 metre uzunluğa ulaşan parayı hep birlikte damada takıp düğün hediyesi yaptılar. Damadın her ortamda 5 liradan fazla cebinden para çıkarmaması yüzünden bu sürprizi yaptıklarını söyleyen arkadaşları, geceye yaptıkları sürprizle renk kattılar.

'CEBİNDEN HEP 5 LİRA ÇIKAR'


Bir başka lakabı 'horoz' olan damadın düğününde horoz salmak istediklerini belirten Hasan Bora Demir, “Arkadaşımızın bugün düğünü vardı. Lakabı 'beşlik'tir, bütün düğünlerde sadece 5 lira takar ya da cebine 5 lira sokar. Ortama gittiğimiz zaman 5 lira çıkarır. Biz de düşündük grup olarak 5 liraları birleştirip 50 metre uzunluk oluşturduk. Paraları bozdurduk, tek tek iğneyle geçirerek arkadaşımıza sürpriz yapmak istedik, olay bu şekilde başladı. Aslında daha farklı bir şey düşündük mesela horoz bile salmayı düşündük ama rezil olmasını istemedik. Yaklaşık bin adet üzerinde 5 lira vardı, çok abartmayalım sade bir şekilde bırakalım dedik. Tepki çok fazla oldu biz de bu kadar beklemiyorduk” diye konuştu.

'HEPSİNE GERİ DÖNÜŞ OLACAK'


Damat Halil İbrahim Tanrıkulu ise, “Açıkçası şaşırdım, hiç beklemiyordum ama mutlu oldum beni sevdikleri ve değer verdikleri için. Sürpriz yaptılar çok teşekkür ederim. Hepsine geri dönüş olacak yaptıkları. Bu sürprizin nedeni işlerimden dolayı bozuk para lazım bize o yüzden adımız 5 lira kaldı” diye konuştu.

Yapılan sürprizi şaşırtıcı bulan gelin Gizem Tanrıkulu ise, “Şaşırtıcı ve intikam soğuk yenen bir yemek. Bunun geri dönüşü olacak” dedi.

Beşlikçi DamatHalil İbrahim TanrıkuluGizem TanrıkuluBin Tane 5 Tl Takılan Damat

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı