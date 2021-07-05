CHP yandaşı medyanın o haberi de yalan çıktı!

Yurt dışından büyük finans desteği alan Cumhuriyet, Sözcü, Halk TV gibi medya kuruluşları Ordu Altınordu İlçesi'nde Büyük Birlik Partili (BBP) kadın yöneticinin iktidarı eleştirdikten sonra ters kelepçeyle gözaltına alındığı yönünde haberler yaptı.



Ordu Valiliği, bazı basın kuruluşlarında yer alan ve çarpıtılan haberle ilgili bir açıklama yayınlayarak çıkan haberleri yalanladı.



'ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'



Ordu Valiliği yaptığı açıklamada 'Bugün bazı basın yayın organlarına yer alan 'BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur' ifadelerini kullandı.



KOVİD-19 TEMASLISI OLDUĞU İHBARI GELDİ



Ordu Valiliği haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olayın aslını ve yaşanan gerilimin neden çıktığının detaylarını şöyle paylaştı:



SORUŞTURMA AÇILDI



Ordu Valiliği açıklamada Kovid-19 temaslısı olduğuna dair ihbar geldikten sonra istenmeyen bir gerilim yaşandığını belirterek valilikçe soruşturma başlatıldığını belirterek, 'Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır' dedi.