Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı. Toplantı saat 16.00 sıralarında başladı. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yaparken, toplantıda 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme sonrası vakalardaki son durum, aşılamada gelinen son durum ele alındı. Toplantıda milyonlarca vatandaşın merak ettiği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusu da yanıt buldu.



Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



AŞI ÇAĞRISI



'Biz salgının başından beri ücretsiz test hizmeti sunduk. Buradan tüm vatandaşlarımıza, artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış olan aşı randevularını alarak bu musibetten kendilerini koruması çağrısında bulunuyorum. Aşıdan başka korunma tedbiri yoktur.



Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar hep birlikte temizlik- mesafe ve maske başta olmak üzere kurallara uymaya devam etmeliyiz. Salgın döneminde milletimizin her kesimine destek olduk.



'DOĞRUDAN DESTEKLERİN TUTARI 150 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ'



Bütçeden de çeşitli fonlardan sunduğumuz doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu tutarın 196 milyar liraya, yani milli gelirimizin yüzde üç buçuğuna ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla da 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşımızdan çalışanımıza, üreticimize, yatırımcımıza kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Tarım desteğinde toplam desteğin 15 milyar lirasını ilk 6 ayda üreticilerimizin hesaplarına yatırdık.



Hem alım yaptığımız ürünlerin kapsamını genişlettik, hem de çiftçimizin yüzünü güldürecek fiyatları açıkladık. Toprak mahsulleri ofisi hasat nedeniyle haziranda ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına, temmuzda devam edecek. Bu uygulamadan yetiştirici, besici ve yem üreticilerinin tamamı faydalanacak. Hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimiz devam ediyor. Bu destekler sayesinde ülkemizde yem bitkileri ekim alanı 2 buçuk milyon hektara yükseldi. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.



'TÜRKİYE 2020 YILINI BÜYÜME İLE KAPATTI'



Her alanda aynı tutarlı ve kararlı yaklaşımı sergiliyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde dünya küçülürken, AB ülkeleri küçülürken, biz 2020 yılını büyüme ile kapattık. Sanayide de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hamdolsun 2021'e de oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik bir büyüme performansı yaşadık. Özellikle de burada makine, teçhizat yatırımlarının artıyor olması önemlidir.



'TARİHİMİZDE İLK DEFA İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ'



Sahip olduğumuz bütüncül yaklaşım sayesinde dünya, AB ülkeleri küçülürken biz 2020'yi büyümeyle kapattık. Sanayi üretiminde de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Açıklanan son verilerde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gözüküyor. 2020'de de oldukça iyi başlattık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık. Büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme de başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü gösteriler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde yirmi civarında büyümeye işaret ediyor. Bunun tamamını ise orta vadeli program hedefimiz olan yüzde 5,8'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağımız görülüyor. Bu gidişle ihracatta yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız. Cari açığın da gerilemesini bekliyoruz. Böylelikle dış finansman cephesinde elimiz rahatlamış olacak.



EMEKLİYE BAYRAM ÖNCESİ ZAMLI MAAŞ



Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış yapmış bulunmaktayız. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.



Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından birisi de kamu maliyesidir. Vergi politikasında dengeyi korumaya özen gösteriyoruz. Girişimcileri engelleyecek vergi yükünün ortaya çıkmasını istemiyoruz.



'VERGİ YÜKÜNÜ AZALTTIK'



Asgari geçim indirimi uygulaması getirerek çalışanın vergi yükünü düşürdük. Son olarak, ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz. İstihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Bu desteği kadın, genç ve engelli istihdamında 18 ay olarak uyguluyoruz.



OSB'ler, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler başta olmak üzere her alanda yatırımı, istihdamı, ar-ge'yi, tasarımı ve yenilikçiliği destekleyen pek çok düzenleme yaptık. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşlarımıza yansımasını en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz.



'GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN EN YÜKSEK VERGİ ORANINI YÜZDE 40'A İNDİRDİK'



Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranları ile OECD ülkelerinde vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir Vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını yüzde 40'a indirdik.



'KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2023'TE YÜZDE 20'YE DÜŞECEK'



Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Bu ülkede kurumlar vergisi oranı biz geldiğimizde yüzde 33'tü. Bugün ülkemizdeki belli bölgelerde, üretimi desteklemek amacıyla yatırımcıların kurumlar vergisi yüzde 2'ye kadar iniyor. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.



Şu gerçeğin unutulmaması şarttır; güçlü bir ekonomi için bankacılık sektörü kaynakları doğru projeleri yatırım olarak aktarılmalıdır. Finansman sağlarken, üretilecek katma değer, oluşulacak istihdam kapasitesi mutlaka dikkate alınacaktır. Tüketimi teşvik eden cari açığı artıran finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz.



Şirketlerimizin bilançolarını öz kaynak finansmanı ile güçlendirmesine önem veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 23 şirket halka arz oldu. Halkımızın halka arz yoluyla finansmanlarını güçlendirmeye çalışan bu şirketlere sahip çıkacağına inanıyoruz.



TERÖRLE MÜCADELE



Ülkemizin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en başarılı operasyonlarını veriyoruz. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapılara darbe vuruyoruz.



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatları, terörü kaynağında yok etme strateijimizin en önemli göstergesidir. Operasyonlar neticesinde PKK üst düzey kadrosu hareket edemez hale gelmiştir. MİT terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdı. PKK için artık hiçbir yer güvenli değildir.



MİT, FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU ORHAN İNANDI'YI TÜRKİYE'YE GETİRDİ



FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına da kararlılıkla devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek kamudan ve toplumdan temizledik. Bu mücadelenin uzun solukklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışamalarda, bugüne kadar 100'ün üzerinde birçok kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. Selahaddin Gülen ve Ahmet Yiğit, İsmail Okkalı, FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay, ülkemize getirilen isimlerden bazılarıdır. MİT, son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi.



Uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar attık. Gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu miktarı 7 tonu buldu.