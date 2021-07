Bakan Karaismailoğlu'ndan çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılarak, Kanal İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de tamamlanan ve devam eden ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin bilgileri gençlerle paylaştı.



Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilitenin, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı stratejiyle çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, gençlere 2003'ten bu yana gerçekleştirilen projeler ve kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.



Karaismailoğlu, günün ve geleceğin gelişen ihtiyaçlarına yönelik Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.



Ulaşımın her modunda 2023 hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, Bakanlık olarak temel faaliyet alanlarının insan, yük ve data hareketliliğini sağlamak olduğunu bildirdi.



Her projede ülkenin çıkarlarını en üst düzeyde koruduklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Gençlerimizin dinamizmiyle ve çok çalışarak ülkemizi gelecekte en ileri noktalara taşıyacağımıza dair inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.



Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana biten ve devam eden yatırımların toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 trilyon 580 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bütünsel kalkınmayla 2003-2020 döneminde gerçekleştirilen yatırımlar, GSYİH'ye yüzde 3 katkı sağladı. Ayrıca 1 milyon 20 bin kişiye istihdam imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.



"KANAL İSTANBUL, EKONOMİK KATKISI OLACAK ALTERNATİF SU YOLUDUR"



Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylara değinen Karaismailoğlu, "45 kilometre uzunluğunda olacak Kanal İstanbul, hem çevreci hem de ekonomik katkısı olacak alternatif su yoludur. Kanal İstanbul güzergahının yüzde 78'i doğal su yatağı. Diğer kalan yüzde 22'lik kısımda da ciddi bir toprak hareketi olacak." bilgilerini verdi.



Gelişen dünya ticaretinden Kanal İstanbul sayesinde alacakları payı artırmayı planladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Şu anda dünyadaki ticaret hacmi yük olarak 12 milyar ton. Bunun 1,7 milyar tonu Karadeniz havzasında dolaşıyor. Bu yükün miktarı 2030'da 25 milyar tona, Karadeniz etrafında ise 3,5 milyar tona çıkacak, ardından 2050'de 95 milyar ton, 2100 yılında da 150 milyar tona çıkması bekleniyor. Karadeniz'deki bu ticaret ağının tek çıkış noktası İstanbul Boğazı. Bizim bu ticari hareketliliğe hazır olmamız gerekiyor. 2030'da Karadeniz'de oluşacak 3,5 milyar tonluk ve ardından daha da büyüyecek ticarette Türkiye'nin söz sahibi olması gerekiyor. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nın güvenliği ile Uzak Doğu ve Batı arasında şu anda 710 milyar dolar olan ve sürekli büyüyen ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek için gereklidir. Çünkü Türkiye, bu ticaretin tam ortasındadır. Bugün onlarca gemi, Marmara Denizi'nde Boğaz'dan geçmek için sıra bekliyor. Onların Marmara Denizi'nde yarattığı kirlilik, egzoz emisyonlarıyla çevre kirliliğine neden olması, şu anda konuştuğumuz müsilajın nedenlerinden bir tanesi. Denizdeki kirlilik, hareketsizlik ve deniz suyundaki sıcaklıkta burada her gün bekleyen onlarca geminin etkisi var."



Her geçen yıl artan gemi sayılarının denizlerde kirliliği artıracağına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu durumun İstanbul Boğazı'nın güvenliğini daha çok tehdit edeceğini, lojistikte zaman-maliyet sorunları oluşturacağını ifade etti.



Kanal İstanbul'un zemininin beton olacağı yönündeki iddialara da cevap veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Kanalın zemini doğal taban olacak. Sadece belli bölümlere sızdırmaz taban yapacağız. Geçmişte Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar bugün Kanal İstanbul'a da karşı çıkan zihniyetti. Bugün Boğaz Köprüsü'nden 200 bin araç, ikinci köprüden 250 bin araç, üçüncü köprüden de 100 bine yakın araç geçiyor. O köprüler yapılmasaydı İstanbul trafiğini düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu zihniyete karşı, bıkmadan aynı iradeyi göstererek bu büyük projeleri yapmaya devam edeceğiz."



Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı eksikliklerini hızla tamamlarken, KÖİ'nin önemli fayda sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, söz konusu yatırımların normal şartlarda tamamlanması 7-20 yılı bulurken, KÖİ ile 5 yıldan daha kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.