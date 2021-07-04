USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanına verdiği cevap çok hoşuma gitti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanına verdiği cevap çok hoşuma gitti

AB Komisyonu başkanının "Kıbrıs’ta sert mesajlar vermeyin" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim ne konuşacağıma sen mi karar vereceksin? Gideceğim konuşacağım" şeklinde vermesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a soruldu. Erdoğan'ın sözlerini memnuniyetle izlediğini belirten Tatar, "Çok hoşuma gitti. Açıkçası heyecanlandım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bana çok destek olmuştur" cevabını verdi.

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 21:30
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanına verdiği cevap çok hoşuma gitti

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada Avrupa Komisyonu Başkanı'nın kendisine 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz, orada sert mesajlar vermeseniz' dediğini kendisinin de buna karşı, 'Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Gideceğim konuşacağım' cevabını verdiğini aktarmıştı.

Erdoğan'ın verdiği cevap soruldu
Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem' programına konuk olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Komisyonu başkanına verdiği cevabı yorumladı.

'Bana çok destek olmuştur'
Konuya ilişkin soru üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Ben bunu çok memnuniyetle izledim. Çok da hoşuma gitti. Açıkçası heyecanlandım. Çünkü neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Zaten yapacağı buydu. Ama bana çok destek olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı