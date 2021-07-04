KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanına verdiği cevap çok hoşuma gitti

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada Avrupa Komisyonu Başkanı'nın kendisine 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz, orada sert mesajlar vermeseniz' dediğini kendisinin de buna karşı, 'Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Gideceğim konuşacağım' cevabını verdiğini aktarmıştı.



Erdoğan'ın verdiği cevap soruldu

Kanal Fırat ve Kanal E Televizyonları Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem' programına konuk olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Komisyonu başkanına verdiği cevabı yorumladı.



'Bana çok destek olmuştur'

Konuya ilişkin soru üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Ben bunu çok memnuniyetle izledim. Çok da hoşuma gitti. Açıkçası heyecanlandım. Çünkü neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Zaten yapacağı buydu. Ama bana çok destek olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum' diye konuştu.