Kemal Kılıçdaroğlu: Beni hapse atmak istiyorlar!

CHP’nin başına gelmiş en başarısız liderlerden biri olup, muhalefet etmeyi bile beceremeyen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gönderilen fezlekesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle 'artık bu ülkede yaşanmaz' derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.



"Hakkımı helal etmem bilesiniz"



Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık 'bu ülkede yaşanmaz derse' varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.