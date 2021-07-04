Başkan Erdoğan'ın çocuk hastalarla samimi diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasındaki hastaları ziyaret etti. Erdoğan, çocuk hastalara hediyeler de verdi. Burada odalarına giderek ziyaret ettiği minik hastalarla kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın tedavisi devam eden küçük bir kızla olan samimi sohbeti paylaşım rekorları kırdı.



İşte detaylar;



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasının açılışını yaptı.



Başkan Erdoğan'ın ziyareti minik hastaları mutlu etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarını da ziyaret etti, çocuk hastalara hediyeler verdi.



Ziyaretleri sırasında kolundaki yanık nedeniyle hastanede tedavi gören küçük bir kızla konuşan Erdoğan, küçük kızın sarılma isteğini de geri çevirmedi.



