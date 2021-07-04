USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Başkan Erdoğan'ın çocuk hastalarla samimi diyaloğu gülümsetti

Başkan Erdoğan'ın çocuk hastalarla samimi diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir dizi açılış ve konuşma yaptığı Sakarya'da Hizmet binası açılışını da gerçekleştirdiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaretleri gerçekleştirdi. Erdoğan'ın odalarında ziyaret ettiği miniklerle olan diyaloğu dikkat çekti.

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 17:18
Başkan Erdoğan'ın çocuk hastalarla samimi diyaloğu gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasındaki hastaları ziyaret etti. Erdoğan, çocuk hastalara hediyeler de verdi. Burada odalarına giderek ziyaret ettiği minik hastalarla kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın tedavisi devam eden küçük bir kızla olan samimi sohbeti paylaşım rekorları kırdı.

İşte detaylar;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasının açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti minik hastaları mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarını da ziyaret etti, çocuk hastalara hediyeler verdi.

Ziyaretleri sırasında kolundaki yanık nedeniyle hastanede tedavi gören küçük bir kızla konuşan Erdoğan, küçük kızın sarılma isteğini de geri çevirmedi.

Recep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı