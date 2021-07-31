Mete Gazoz’un altın madalyası Okçular Vakfı'nı karalamaya çalışan Meral Akşener'e en güzel yanıt oldu

İP Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yılında grup toplantısında yaptığı konuşmada Okçular Vakfını hedef almış ve çirkin bir karalama çabasına girişmişti. Akşener, "Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı" ifadelerini kullanmıştı.



METE GAZOZ'DAN TARİHİ ALTIN MADALYA!



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu. Mete Gazoz'un bu başarısı, Türkiye'yi okçuluk alanında ileriye taşıma hedefi olan Okçular Vakfı'nı hedef alanlar için en güzel yanıt oldu.



BAŞARI BÖYLE GELDİ





Tekvandoda alınan 2 bronz madalyanın ardından Türkiye, 3'üncü madalyasını okçuluk branşında Mete Gazoz'un altın madalyasıyla kazandı. İkinci kez olimpiyatlara katılan milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel branşında Tokyo macerasına 1. Turda Lüksemburg'dan Jeff Henckels'i 6-0 yenerek başladı. 2. tur mücadelesinde ise Avustralya'dan Ryan Tyack'i 7-3 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Avustralya'dan Taylor Worth'u da 7-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan Mete Gazoz, dünya 1 numarası Brandy Ellison ile eşleşti. Olimpiyat 3.'sü Dünya şampiyonu ABD'li Brandy Ellison'u çok çekişmeli geçen atışlar sonunda 7-3 yenen Mete, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Mete Gazoz, olimpiyatlarda 5. kez mücadele eden 2012 Londra'da gümüş madalya kazanan 37 yaşındaki Japon Takaharu Furukawa'yla karşılaştı.







1. seti 27-25, 2. seti 28-27, 3. sette 29-29 berabere kalan Mete, 4. seti 28-29 kaybetti. Ancak Mete final setini 3 tam puanla (30) 30-29 alarak okçuluk branşında olimpiyat tarihimizde adını finale yazdıran ilk sporcu oldu.



Finalde İtalyan Mauro Nespoli karşısında 1. seti 26-29 kaybeden Mete, 2. sette 28-28 beraberliği yakaladı. 3. seti 27-26 alan milli sporcumuz, 4. sette 29-29 beraberlik aldı. Setlerin finalinde Nespoli karşısında 5. seti 29-26 alan Mete Gazoz, maçı da 6-4 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.



METE GAZOZ: SÖZ VERMİŞTİM VE SÖZÜMÜ TUTTUM



Final karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, "Çok mutluyum. 2016 olimpiyatlarındaki röportajda 'Tokyo'da altın alacağım' demiştim, söz vermiştim. Bunu tuttum. Çok tarif edecek bir şey yok açıkçası. Ekran başında bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.



OKÇULAR VAKFI BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ: "METE GAZOZ'UN BAŞARISIYLA BÜYÜK GURUR DUYDUK"





Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenip, Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran milli okçu Mete Gazoz ile gurur duyduklarını söyledi.





Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mete Gazoz'un başarısı ile büyük gurur duyduk. 570 yıllık bir vakıf olan Okçular Vakfının başkanlığını yaparken, milli sporumuz olan okçuluğu zirveye çıkarmak, gençler arasında şampiyonlar yetiştirmek için yola çıkmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Mete Gazoz gibi şampiyonların yetişmesi için yola çıktık. Okçularımıza, 'Bir gün sizi ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirirken görmek istiyoruz.' dedik. Mete Gazoz bize bugün bu gururu yaşattı." ifadelerini kullandı.



Mete'nin anne ve babasını da arayarak tebrik ettiğini aktaran başkan Yıldız şöyle konuştu:



"Mete ile yarışmalar öncesi görüştüm, destek oldum, dua ettim. Desteklerimizi ifade ettik. Okçular Vakfı olarak Mete'yi, Sayın Bilal Erdoğan Bey'le beraber Tokyo'ya uğurladık. Mete söz vermişti ve sözünü tuttu. Ülke olarak sıkıntılı zamanımızda yüreğimize su serpti. Mete'nin madalya alışını, Türk bayrağının göndere çekilişini ağlayarak izledim, gururlandım. Okçular Vakfı olarak bunun hayaliyle yola çıkmıştık. Mete'ye bu hayalimizi bize yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki burada bitmeyecek. Hedefimiz, burada onlarca Mete Gazoz yetiştirip, hem geleneksel hem olimpik okçulukta zirveye çıkarmak. Okçular Vakfının misyonu ve vizyonu bu. Mete, okçu bir halk olan Türk milletine hak ettiği gururu yaşattı. Ne kadar teşekkür etsek az."