USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesinde... Erdoğan, Manavgat'ta havadan incelemelerde bulundu. Erdoğan, karadan da incelemelerde bulunduktan sonra, kriz yönetim merkezinde bilgi alacak. Erdoğan, daha sonra ise Marmaris'te incelemeler yapacak.

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili bilgi almak üzere bölgeye gitti. Erdoğan, uçakla havadan incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere giderek son durumu yerinde de görecek. Kriz yönetim masasına da geçecek olan Erdoğan bilgi alacak.

BİR SONRAKİ DURAĞI MARMARİS OLACAK

Başkan Erdoğan'ın Manavgat'ın ardından bir sonraki durağı yangının yine şiddetli olarak sürdüğü Marmaris olacak. Erdoğan, Marmaris'teki yangın alanlarını da havadan inceleyecek, daha sonra bölgede temaslarda bulunacak. Erdoğan, burada da son duruma dair yetkililerden yerinde bilgi alacak.

TÜM PROGRAMLARINI İPTAL EDEREK BÖLGEYE GEÇTİ

Başkan Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılacaktı. Erdoğan, yangın felaketi nedeniyle programlarını iptal etme kararı aldı.

"İNŞALLAH BÖLGEDE OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bölgedeki incelemeler sırasında aramış, vatandaşlara telefon görüşmesinde şunları söylemişti:

'İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.

"KONUTLARI EN KISA SÜREDE BİTİRİP TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

"YALAN YANLIŞLARA ASLA UYMAYIN"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı