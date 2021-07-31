Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili bilgi almak üzere bölgeye gitti. Erdoğan, uçakla havadan incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere giderek son durumu yerinde de görecek. Kriz yönetim masasına da geçecek olan Erdoğan bilgi alacak.



BİR SONRAKİ DURAĞI MARMARİS OLACAK



Başkan Erdoğan'ın Manavgat'ın ardından bir sonraki durağı yangının yine şiddetli olarak sürdüğü Marmaris olacak. Erdoğan, Marmaris'teki yangın alanlarını da havadan inceleyecek, daha sonra bölgede temaslarda bulunacak. Erdoğan, burada da son duruma dair yetkililerden yerinde bilgi alacak.



TÜM PROGRAMLARINI İPTAL EDEREK BÖLGEYE GEÇTİ



Başkan Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılacaktı. Erdoğan, yangın felaketi nedeniyle programlarını iptal etme kararı aldı.



"İNŞALLAH BÖLGEDE OLACAĞIM" DEMİŞTİ



Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bölgedeki incelemeler sırasında aramış, vatandaşlara telefon görüşmesinde şunları söylemişti:



'İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.



"KONUTLARI EN KISA SÜREDE BİTİRİP TESLİM EDECEĞİZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.



"YALAN YANLIŞLARA ASLA UYMAYIN"



Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç