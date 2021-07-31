Başkan Erdoğan, afetzedelerin isteklerini dinledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınlarından etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, devletin, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak değerlendirildiğini söyledi.



VATANDAŞIN İSTEKLERİNİ DİNLEDİ

Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından yangından en çok zarar gören bölgelerden biri olan Kalemler Köyü'nde vatandaşın sıkıntısını dinledi.

Tüm sorunların çözüleceğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik. Birileri turistik seyaha gelebilir." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar sağ olun "Başkanım Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.