Korku dolu anlar! Alevlerin arasında kaldılar!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyüne pide, su, ayran gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıkan 4 esnafın aracı alevlerin arasında kaldı. Büyük panik yaşayan esnaf bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Uğur Polat'ın kullandığı 34 CVN 425 plakalı hafif ticari araç, köye 500 metre kala yolun her iki tarafındaki ormanlık alanı saran alevlerin arasında kaldı.
BÜYÜK PANİK YAŞADILAR
Alevlere rağmen bir süre ilerleyen 4 arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Uğur Polat, aracı durdurup, geri giderek alevlerden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları aracın üzerine düştü.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Büyük tehlike atlatan 4 esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.