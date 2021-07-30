USD (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,10
Ana Sayfa.
Güncel
Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu

Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu

Son dakika bilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 12:46
Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu

Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı.

Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarını araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Edinilen bilgiye göre özel ekip dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladı.

Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştırıyor. Araştırmadan çıkan sonuçların adli birimlerle paylaşılacağı bildirildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı